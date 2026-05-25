¿Qué acuerdos se necesitan para poner fin a la guerra de Irán?

FOTO DE ARCHIVO: Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam

LONDRES/DUBAI, 25 mayo - El portavoz del ​Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el lunes que se habían alcanzado conclusiones sobre muchos de los asuntos tratados en un posible memorándum de entendimiento de 14 puntos, pero esto no significa que ‌sea inminente un acuerdo para poner fin ‌a la guerra en Oriente Medio.

El marco se centra en el fin de la guerra y del bloqueo naval estadounidense a cambio de que Teherán adopte medidas para garantizar la seguridad del tránsito en el estrecho de Ormuz, añadió el portavoz, Esmaeil Baghaei.

¿EN QUÉ FASE ESTÁN LAS NEGOCIACIONES?

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Las dos partes siguen en desacuerdo sobre asuntos difíciles, como las ambiciones nucleares de Irán, la guerra de Israel en el Líbano contra la milicia Hezbolá, respaldada por Irán, y las exigencias de Teherán de que se levanten las sanciones y se liberen los activos congelados.

Ambos ​dicen haber avanzado en un memorando ⁠de entendimiento que pondría fin a la guerra y daría a los negociadores 60 días para alcanzar ‌un acuerdo definitivo.

El diplomático iraní Hossein Nooshabadi dijo el lunes a la agencia de noticias ⁠ISNA que el posible acuerdo marco incluía el fin de la ⁠guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, la liberación de los activos iraníes bloqueados, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la apertura del estrecho de Ormuz, la retirada de las fuerzas estadounidenses de las proximidades ⁠de Irán y libertad para que Irán venda su petróleo.

Nooshabadi informó que el borrador de Irán para ​un acuerdo inicial no contenía compromisos sobre el programa nuclear iraní.

Un funcionario de ‌alto rango del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, ‌que habló bajo condición de anonimato, dijo que Irán había aceptado "en principio" abrir el estrecho de Ormuz, ⁠a cambio de que Estados Unidos levantara su bloqueo naval, y deshacerse del uranio altamente enriquecido de Teherán.

El posible acuerdo inicial no incluía detalles específicos sobre la gestión de Ormuz, señaló Baghaei. La gestión del estrecho era una cuestión entre Irán y Omán que se estaba debatiendo con Omán, agregó Nooshabadi.

¿CÓMO PODRÍA AVANZAR EL ACUERDO?

Si ​el Consejo Supremo de ‌Seguridad Nacional de Irán aprueba el memorándum de entendimiento, este se enviará al líder supremo del país para su aprobación definitiva.

Estados Unidos entendía que el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, había respaldado el esquema general del acuerdo, según un funcionario estadounidense de alto rango.

Si la primera fase del acuerdo avanzaba, la cuestión nuclear podría revisarse y negociarse durante el periodo de 60 días, dijeron ⁠Baghaei y Nooshabadi.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló de entablar una "negociación muy real, significativa y limitada en el tiempo sobre la cuestión nuclear" durante los 60 días.

El último acuerdo sobre el programa nuclear —alcanzado en 2015 y roto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2018— requirió años de negociaciones entre grandes equipos de expertos técnicos.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CUESTIONES?

• HORMUZ Y EL BLOQUEO DEL GOLFO: Teherán considera que su control de Ormuz es su principal ventaja, tal como Estados Unidos cree que la suya es el bloqueo de los puertos iraníes.

• NUCLEAR: Estados ‌Unidos cree que Irán quiere fabricar una bomba nuclear. Irán, que siempre lo ha negado, dice que su programa atómico tiene fines exclusivamente pacíficos. La atención se centra en su enriquecimiento de uranio, que genera combustible para la energía nuclear, pero que también puede servir para fabricar material para una ojiva. Podría llegar a ser posible un acuerdo que incluya una moratoria prolongada sobre el enriquecimiento y la exportación o dilución de las reservas.

• MISILES BALÍSTICOS: Una de ‌las principales exigencias de Estados Unidos antes de la guerra era que Irán limitara el alcance de sus misiles balísticos para que no pudieran alcanzar Israel. Irán siempre se ha negado a discutir sus misiles balísticos, alegando que su derecho a las ‌armas convencionales no puede ser ⁠objeto de negociación y que aún cuenta con un amplio arsenal.

• SANCIONES Y ACTIVOS CONGELADOS: La economía de Irán lleva años sufriendo las consecuencias de las sanciones, lo que ​contribuyó a los disturbios de enero. Teherán necesita urgentemente que se levanten y que se desbloqueen las decenas de miles de millones de dólares de ingresos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros. También quiere indemnizaciones por los daños de guerra.

Con información de Reuters