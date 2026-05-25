Una por una: qué reformas le pide el FMI a Milei para el sistema jubilatorio

El FMI reclamó al Gobierno avanzar con una reforma previsional de fondo que permita “mejorar los incentivos a realizar aportes, aumentar la equidad entre trabajadores y garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”. El documento también señala que Javier Milei asumió el compromiso de impulsar esos cambios antes de diciembre de 2027.

En ese marco, el Fondo Monetario Internacional propuso una serie de modificaciones estructurales al esquema jubilatorio:

Diferenciar las prestaciones contributivas de las no contributivas: El organismo plantea integrar la PUAM y la jubilación básica dentro de un único esquema no contributivo financiado por rentas generales, mientras el SIPA continuaría funcionando como sistema contributivo. Según el FMI, esto permitiría mejorar la transparencia y reducir inequidades.

El organismo plantea integrar la PUAM y la jubilación básica dentro de un único esquema no contributivo financiado por rentas generales, mientras el SIPA continuaría funcionando como sistema contributivo. Según el FMI, esto permitiría mejorar la transparencia y reducir inequidades. Reforzar la relación entre aportes y haberes: El requisito vigente de 30 años de aportes genera fuertes diferencias en el acceso a la jubilación. Por eso, propone avanzar hacia un sistema proporcional, donde los derechos previsionales se acumulen gradualmente según los aportes realizados. Esto, sostienen, también facilitaría eliminar paulatinamente las moratorias.

El requisito vigente de 30 años de aportes genera fuertes diferencias en el acceso a la jubilación. Por eso, propone avanzar hacia un sistema proporcional, donde los derechos previsionales se acumulen gradualmente según los aportes realizados. Esto, sostienen, también facilitaría eliminar paulatinamente las moratorias. Ampliar la cantidad de aportantes: El organismo advirtió que la informalidad laboral y el crecimiento de regímenes simplificados redujeron la base contributiva y generaron desequilibrios entre trabajadores. En ese sentido, sugirió impulsar medidas que favorezcan el empleo formal y revisar cuidadosamente cualquier reducción de cargas laborales para evitar una caída en los ingresos previsionales.

El organismo advirtió que la informalidad laboral y el crecimiento de regímenes simplificados redujeron la base contributiva y generaron desequilibrios entre trabajadores. En ese sentido, sugirió impulsar medidas que favorezcan el empleo formal y revisar cuidadosamente cualquier reducción de cargas laborales para evitar una caída en los ingresos previsionales. Unificar y simplificar regímenes jubilatorios: El FMI señaló que actualmente existen más de 200 sistemas previsionales distintos en Argentina, con requisitos y beneficios desiguales. La recomendación apunta a armonizar gradualmente los regímenes especiales y provinciales con el SIPA para disminuir disparidades, simplificar la gestión y fortalecer las cuentas públicas.

El FMI señaló que actualmente existen más de 200 sistemas previsionales distintos en Argentina, con requisitos y beneficios desiguales. La recomendación apunta a armonizar gradualmente los regímenes especiales y provinciales con el SIPA para disminuir disparidades, simplificar la gestión y fortalecer las cuentas públicas. Modificar parámetros según cambios demográficos: Entre las sugerencias también aparece la posibilidad de ajustar la edad jubilatoria en función del aumento de la expectativa de vida y equiparar progresivamente la edad de retiro entre hombres y mujeres.

El cuestionamiento del FMI sobre la medición de la inflación

Por otro lado, el Fondo también instó al Gobierno a actualizar las canastas utilizadas para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En el informe, el organismo remarcó la importancia de modernizar las estadísticas oficiales y sugirió avanzar en la publicación de datos de inflación basados en patrones de consumo más recientes. Además, pidió reforzar la autonomía del Indec.

La observación surge después de la polémica generada por la decisión del equipo económico de continuar utilizando una canasta basada en datos de 2004 para medir el IPC, en lugar de aplicar la actualización correspondiente a 2017/2018. Esa situación derivó, además, en la salida de Marco Lavagna del organismo a comienzos de 2026.

Según el FMI, la demora en actualizar el índice inflacionario volvió obsoleta la metodología actual y redujo su capacidad para reflejar los hábitos de consumo reales de la población. También advirtió que las cuentas nacionales presentan limitaciones en precisión y nivel de detalle debido al atraso del año base utilizado para las mediciones oficiales.