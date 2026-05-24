Elevaron el nivel de alerta por un volcán chileno que limita con la Argentina

Organismos nacionales, provinciales y chilenos informaron que se elevó el nivel de alerta técnica de verde a amarillo del Volcán Nevado de Longaví en Chile, que limita con el noroeste de la provincia de Neuquén. Así lo confirmó Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) y en conjunto con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) del país trasandino.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, junto a la Dirección Provincial de Protección, señalaron que “este cambio responde a variaciones detectadas en el monitoreo volcánico, pero no implica una erupción inminente”. En la zona se registró un incremento en la actividad sísmica desde el 20 de mayo, caracterizada por un evento de tipo Volcano Tectónico (VT), vinculados a la fractura de roca en el interior del volcán.

Según el informe técnico, el aumento de la actividad sísmica representó un cambio relevante en la actividad interna de la caldera, destacándose la aparición de una nueva fuente sísmica localizada a unos cuatro y cinco kilómetros al suroeste del cráter, con profundidades cercanas a tres kilómetros. Los expertos indicaron que por el número de eventos registrados, la magnitud alcanzada y la energía liberada, el episodio corresponde al proceso sísmico más energético observado en el volcán Nevado de Longaví desde el inicio de su vigilancia instrumental.

Los movimientos que alertaron

En apenas 48 horas se registraron más de 400 movimiento sísmicos de tipo VT. Entre ellos sobresalen cuatro eventos con magnitudes superiores a 3,0. El más importante ocurrió el 20 de mayo a las 08:34 horas, cuando alcanzó una magnitud local de 4,3, convirtiéndose en el sismo más fuerte registrado hasta ahora en este sistema volcánico.

Los organismos de vigilancia también detectaron algunos eventos atribuidos a la dinámica de fluidos, correspondientes a cinco sismos de tipo largo periodo y un evento de tremor. Sin embargo, aclararon que todos fueron de baja energía y que hasta el momento no se observan cambios superficiales significativos en las cámaras instaladas alrededor del volcán.

Dónde queda el volcán Nevado de Longaví

El Nevado de Longaví es un estratovolcán ubicado en la región del Maule, territorio chileno, y se encuentra en el puesto N°56 del Ranking de Riesgo Volcánico del país trasandino.

Las localidades argentinas más cercanas se encuentran en la provincia de Neuquén en un radio entre 50 y 100 kilómetros de distancia desde el volcán, como Pichi Neuquén a 57 kilómetros, Manzano Amargo a 71 kilómetros, Varvarco a 85 kilómetros y Coyuco-Cochico a 90 kilómetros de distancia del volcán.

Si bien no posee registros históricos de erupciones, el volcán si registra erupciones en tiempos holocenos, hace 10.000 años aproximadamente. En su registro se reconocen erupciones explosivas, con la generación de depósitos de ceniza volcánica. Se estima que su última erupción habría ocurrido hace más de 6600 años, con la generación de un domo dacítico en la parte superior del volcán, cuyo colapso generó depósitos de flujos piroclásticos.