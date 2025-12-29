Las impactantes imágenes del volcán Etna en erupción: lanzó lava a 400 metros

La columna de lava se elevó desde su cumbre cubierta de nieve.

Uno de los volcanes más alto de Europa inició una nueva fase eruptiva, por lo que se emitió una alerta roja por el riesgo que implica el humo denso para los vuelos. Se trata del volcán Etna, en Sicilia, Italia, que produjo densas columnas de lava que alcanzaron alturas estimadas entre 300 y 400 metros.

La columna se elevó desde su cumbre cubierta de nieve, para los cercanos se trató de una postal hipnótica, pero también es una peligro al atraer las miradas desde distintos puntos de la zona.

Pese a la alerta para las aeronaves, las autoridades informaron que el aeropuerto de Catania-Fontanarossa siguió operando con normalidad, mientras se monitoreaba la eventual caída de cenizas.

Además, insistieron en que acercarse a las zonas con lava o a sectores inestables del volcán puede resultar extremadamente peligroso, incluso cuando la situación puede parecer controlada a la distancia.

La situación del volcán Etna

Este fin de semana, el volcán Etna tuvo fuertes explosiones en el cráter noreste, que lanzó material piroclástico y coladas de lava. Como este domingo hubo una mejor visibilidad, se vieron con mayor claridad las acciones del fenómeno natural.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología explicó que "se iniciaron una serie de fuertes explosiones en el cráter noreste, arrojando material piroclástico por todo el cono”.

Este tipo de material se produce cuando surgen cenizas, rocas volcánicas, y gases calientes dentro de los propios volcanes, y es extremadamente peligroso. Este domingo se vieron puntualmente las espectaculares explosiones de ceniza, humo y coladas de lava, que aparecieron entre la nieve que cayó por la zona.

Además, “la actividad se ha intensificado en el respiradero situado en el flanco superior de otro cráter, produciendo una fuente constante de humo de varias decenas de metros de altura”. El flujo de lava se desplaza hacia el este, hacia el Valle del Bove, y ya recorrió unos 1,8 kilómetros en dirección este.

Los antecedentes del volcán Etna

El volcán ya había entrado en erupción en junio de este año. En ese entonces, la región pudo apreciar una enorme nube de ceniza y gas, después de que se desplomará una parte de su cráter.

Ahora, durante la nueva fase eruptiva, se pudo ver cómo un esquiador se dirigía rápidamente a tierra segura, con las cenizas detrás de él. Tanto los turistas como los residentes pudieron observar columnas de cenizas y humo, así como flujos de lava bajando por la nevosa superficie.

A lo largo de su historia, el Volcán tuvo notables explosiones con fuente de lava. Una de ellas sucedió en 1998 y en 1999, cuando el cráter "Vorágine" registró dos erupciones "particularmente intensas".

En diciembre de 2015 también se registraron erupciones con características similares a las mencionadas y se ubicaron entre las más potentes del Etna en las últimas dos décadas.

Hace casi un año y medio, en julio de 2024, el volcán erupcionó violentamente y provocó una nube de ceniza de 9,5 kilómetros de altura, lo que obligó a cerrar temporalmente la terminal aérea de Catania.