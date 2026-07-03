Sin acuerdo salarial, la Policía de Santa Cruz denuncia acciones intimidatorias de Milei y Vidal

Mientras el jefe de Gabinete de Claudio Vidal continúa ausente de la mesa de negociación salarial, los representantes de los autoconvocados de la Policía de Santa Cruz denunciaron acciones intimidatorias por la presencia, sin previo aviso, de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación. "Se conectaron a un Zoom y, luego de nuestro pedido de explicaciones, cortaron la transmisión", denunciaron a El Destape. Sin acuerdo, Vidal logró dilatar la paritaria una vez más y volverán a reunirse el próximo 8 de julio para intentar destrabar un conflicto que comenzó en febrero.

"En la reunión se conectaron por videollamada desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Nosotros lo vemos como una acción intimidatoria. La provincia mantiene su autonomía y son negociaciones que se deben hacer con autoridades provinciales", detalló a este medio el referente de los policías autoconvocados, Ramón Quipildor. En este sentido, el referente volvió a reclamar la presencia de autoridades locales, en cumplimiento de sus funciones, como el actual jefe de Gabinete, Pedro Hernán Luxen.

Tras la denuncia penal impulsada por el Gobierno provincial contra los uniformados que ingresaron a realizar un acampe dentro del predio de la Casa de Gobierno, los integrantes de la fuerza autoconvocados decidieron dar marcha atrás y se retiraron del sector.

"Nosotros cedimos para negociar. Levantamos el acampe dentro del predio de Gobierno y dejamos todo en condiciones", aclaró Quipildor, quien no observó la misma predisposición por parte de la gestión de Claudio Vidal. Asimismo, pese a que El Destape había confirmado la denuncia penal por parte del equipo de trabajo de Vidal, los referentes del sector todavía no fueron notificados de la misma.

Misma propuesta, continúa el conflicto

Tras finalizar el encuentro, el grupo de autoconvocados volvió a rechazar el ofrecimiento. "Imponen un aumento, no escuchan nuestras propuestas. Siguen apretando y siguen subestimándonos. Sería cobrar en septiembre $1.690.000, pero nosotros no podemos bajar de $2.200.000 para un oficial que recién ingresa", detalló, mientras que les habrían adelantado un posible encuentro en octubre, aunque no tendría carácter de paritaria.

En tanto, aclaró que las negociaciones respecto del uniforme y otras condiciones laborales serán tratadas en otra instancia, para la que todavía no hay una fecha pautada.

La cronología de la puja salarial

El conflicto policial en Santa Cruz se convirtió en la crisis institucional y salarial más compleja que enfrenta el gobernador Claudio Vidal desde el inicio de su gestión. La disputa tuvo su origen en el deterioro del poder adquisitivo de los efectivos de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario, un reclamo al que luego se sumó el personal de Bomberos. Ante la falta de respuestas oficiales, los trabajadores comenzaron a organizarse mediante asambleas autoconvocadas.

Aunque el malestar se venía acumulando desde hacía varios meses, el punto de inflexión llegó el 27 de mayo, cuando se instaló el primer acampe permanente frente a la Casa de Gobierno, en Río Gallegos. Días más tarde, el 2 de junio, comenzaron a levantarse carpas frente a edificios públicos y dependencias policiales de distintos puntos de la provincia. Entre el 3 y el 4 de junio, numerosos efectivos iniciaron acuartelamientos, retención de tareas y restricciones en la prestación de servicios como forma de visibilizar el reclamo.

Por su parte, diputados de Unión por la Patria (UxP) y del bloque Santa Cruz Somos Todos impulsaron un pedido de interpelación al ministro de Seguridad provincial, Pedro Prodromos, para que brinde explicaciones sobre el conflicto con las fuerzas de seguridad y su impacto en el funcionamiento del sistema de seguridad pública. La oposición también solicitó la convocatoria a una sesión extraordinaria para que comparezcan el ministro, la conducción de la Policía y las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial.