Corte en la autopista Dellepiane por escape de gas

Hay un escape de gas a la altura de Lacarra producto de una rotura que se produjo en un caño de 4 pulgadas de alta presión (Captura de pantalla).

Personal de Seguridad Vial de AUSA está cortando la autopista mano al centro de la autopista Dellepiane en la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de un escape de gas. Personal de Metrogas se encuentra trabajando para repararlo, mientras que bomberos arribaron al lugar por precaución.

Según consignaron a El Destape, por precaución, personal de Seguridad Vial de AUSA está cortando la autopista mano al centro, a la altura de Escalada, lo que genera demoras. La causa fue un escape en un caño de 4 pulgadas de alta presión de gas en el espacio verde que está entre la colectora y la Dellepiane a la altura de Lacarra, aproximadamente.

Además, se reportó que el personal técnico de Metrogas estaba trabajando para repararlo. También hay personal de bomberos en el lugar por precaución.

Los cambios en la autopista porteña

El último 30 de junio quedó habilitada la nueva Autopista Dellepiane, específicamente la nueva colectora Norte hacia la avenida General Paz. La misma cuenta con dos carriles y va desde la calle Timoteo Gordillo hasta la avenida Piedrabuena en el barrio de Villa Lugano.

Según expresó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, "esta no es una obra más", sino que "es la obra pública activa más importante de todo el país". En esta línea, profundizó durante la apertura, junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella: "Vamos a transformar a la Dellepiane en la primera autopista parque de la Ciudad, combinando conectividad con más espacio verde. El impacto va a ser enorme, porque va a mejorar sustancialmente el acceso de quienes entran a Buenos Aires desde el sur y también beneficia a los vecinos, es una autopista estratégica".

Desde el gobierno porteño sostienen que las obras beneficiarán a más de 200 mil automovilistas que transitan a diario por la Dellepiane, además de a alrededor de 63 mil vecinos y a unos 15 mil usuarios del transporte público de pasajeros. El fin último es darle continuidad a las colectoras de la autopista, que durante décadas estuvieron cortadas o interrumpidas por las vías del ferrocarril Belgrano Sur. Es por este mismo problema que se construyeron cuatro puentes: dos ferroviarios, sobre las vías del FFCC Belgrano Sur; el nuevo puente peatonal Piedrabuena; y otro sobre la calle Río Negro.