EEUU califica a la banda ecuatoriana "Chone Killers" como grupo terrorista

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó el miércoles a la banda ecuatoriana "Chone Killers" como organización terrorista extranjera, imponiendo sanciones al grupo al que acusa de haber cometido numerosos atentados contra civiles y funcionarios.
El Departamento de Estado también ha calificado al grupo como "terroristas globales especialmente designados", declaró el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.
"Chone Killers es una pandilla ecuatoriana que ha cometido numerosos ataques contra civiles, agentes de las fuerzas del orden y funcionarios gubernamentales, e incluye notorios asesinatos de funcionarios públicos", dijo la nota.
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Durante el segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha tratado de tomar medidas enérgicas contra las bandas, designando a varias como organizaciones terroristas extranjeras y llevando a cabo una campaña de ataques letales contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas frente a las costas de Venezuela y la costa del Pacífico de América Latina.
"La Administración Trump, en colaboración con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, continuará protegiendo nuestro hemisferio manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos", afirmó Rubio en el comunicado.
Con información de Reuters