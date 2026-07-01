EEUU califica a la banda ecuatoriana "Chone Killers" como grupo terrorista

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios de comunicación

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó ‌el miércoles a ‌la banda ecuatoriana "Chone Killers" como organización terrorista extranjera, imponiendo sanciones al grupo al que acusa de haber cometido numerosos atentados contra civiles y funcionarios.

El ​Departamento de ⁠Estado también ha calificado ‌al grupo como "terroristas globales ⁠especialmente designados", declaró ⁠el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.

"Chone Killers es ⁠una pandilla ecuatoriana que ha ​cometido numerosos ataques ‌contra civiles, agentes de ‌las fuerzas del orden ⁠y funcionarios gubernamentales, e incluye notorios asesinatos de funcionarios públicos", dijo la nota.

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Durante el ​segundo ‌mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha tratado de tomar medidas enérgicas contra las bandas, designando a ⁠varias como organizaciones terroristas extranjeras y llevando a cabo una campaña de ataques letales contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas frente a las costas de Venezuela ‌y la costa del Pacífico de América Latina.

"La Administración Trump, en colaboración con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, continuará protegiendo ‌nuestro hemisferio manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y ‌desarticulando las ⁠fuentes de ingresos que financian a los ​narcoterroristas violentos", afirmó Rubio en el comunicado.

Con información de Reuters