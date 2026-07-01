El Gobierno privatizó otros 1.800 kilómetros de rutas nacionales por 20 años y alertan por posibles despidos masivos

Luego de que el gobierno de Javier Milei entregara la concesión de la Hidrovía a la empresa Jan de Nul, que la explotará por 25 años, el Ministerio de Economía privatizará por 20 años la operación de dos tramos de la red vial nacional, correspondientes a las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Sin embargo, la transición enciende las alarmas por posibles telegramas de despido y profundiza el temor generalizado entre los trabajadores por la pérdida de sus fuentes de ingreso.

A partir de este miércoles 1° de julio, los tramos dejan de estar bajo control de la empresa estatal Corredores Viales y pasan a manos de un grupo de empresas privadas pasará a hacerse cargo de la operación y el mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas que hasta ahora estaban bajo la órbita estatal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “Seguimos avanzando con la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada”, escribió en su cuenta de X. De esta manera, precisó que ya se firmaron los contratos correspondientes a la Etapa II-A del proyecto Red Federal de Concesiones.

"La Red Federal de Concesiones se desarrolla mediante un esquema de inversión 100 % privada, en el que las empresas concesionarias financian las obras y tareas de mantenimiento previstas contractualmente, mientras que Vialidad Nacional supervisa el cumplimiento de los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad exigidas", señaló Nación a través de un comunicado.

Los tramos involucrados son dos: el Tramo Pampa, que corresponde a la Ruta Nacional 5, y el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que incluye la Ruta Nacional 3, la Ruta Nacional 205, la Ruta Nacional 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. Caputo definió a ambos corredores como “estratégicos para la producción, la logística y el comercio en Buenos Aires y La Pampa” y cerró su publicación con una frase que justifica el proceso de transferencia a manos privadas: “Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”.

No obstante, el conflicto se enmarca directamente en el plan de automatización de las cabinas de cobro impulsado por el Gobierno nacional, el cual busca reemplazar la atención manual por sistemas de Telepase y lectura tecnológica de patentes.

A lo largo de todo el tendido vial, que incluye cabinas en diferentes distritos, el impacto de la privatización y automatización alcanza a un total de 410 familias. En la estación de peaje de Olivera, correspondiente a la Ruta 5, trabajan actualmente unos 80 operarios, en su mayoría residentes de Luján y Mercedes, y las proyecciones indican que, con la implementación de este esquema, solo un grupo muy reducido lograría conservar su empleo.

Quiénes ganaron la concesión de los tramos viales de PBA y La Pampa

En el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur se impuso el consorcio conformado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, con una tarifa de $997 sin IVA.

Para el Tramo Pampa (correspondiente a 546 km. de la ruta 5), la adjudicación quedó en manos de Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, que presentó una oferta de $2.355,37 más IVA.

En el Tramo Sur, el segundo lugar en el orden de mérito correspondió al consorcio integrado por Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint, con una tarifa de $1.057,85.

El tercer puesto fue para Benito Roggio e Hijos y José Chediack, con una oferta de $1.230,57, seguidos por Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste con $1.248. Más atrás quedaron CPC y Clear Petroleum con $1.297,52, y Vial Agro junto a Fontana Nicastro con $1.322,31.

En el Tramo Pampa, el segundo lugar quedó para CN Sapag y Víctor M. Contreras, con una propuesta de $2.477,77. Detrás se ubicaron CPC y Clear Petroleum con $2.659,92, y el grupo integrado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía con $2.975.

Los últimos lugares fueron ocupados por Vial Agro y Fontana Nicastro, con $3.219, y por el consorcio encabezado por Concret Nor, con $3.354.