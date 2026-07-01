BCRA, PASO y una muestra de poder ante Bullrich: así fue el acto de Milei y Karina en la Rosada

Con la transición del Gobierno, Javier Milei relanzó la gestión. En modo conductora, Karina Milei organizó un acto con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. Fue con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación.

Durante el encuentro, el Presidente anunció que está trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Durante la apertura de la reunión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

Además, presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los diputados y senadores de La Libertad Avanza por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno Nacional.

También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.

En el acto hubo arengas del Presidente y su hermana, que exhibió músculo político ante la mirada de Patricia Bullrich. Con este acto, la hermanísima intenta mostrar que los bloques los maneja ella, incluso el del Senado.

En el Gobierno buscan "el esquema de Banco Central que tiene Perú: que no dependa de un Presidente, que se mantengan los directores del banco y que sea independiente al poder de turno". Por otro lado, Milei quiere eliminar las modificaciones que agregó Mercedes Marcó del Pont durante el kirchnerismo a la carta orgánica del BCRA: permitir que el BCRA realice adelantos transitorios al Tesoro y habilite el uso de reservas para el pago de deuda soberana.

Asimismo, hay confianza dentro del Gobierno de que se podrá eliminar las PASO. Aún sin votos, esperan la reacción de gobernadores para lograrlo. De no prosperar, quieren al menos suspender las PASO de 2027 y que se conviertan en PAS, o sea no obligatorias. El peronismo, preocupado, mira los movimientos de la Rosada. En el PJ creen que sin internas, se rompe todo y habrá más de un candidato.