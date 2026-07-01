El ascenso de Diego Santilli a la jefatura de gabinete del gobierno libertario inundó de optimismo a los bloques aliados en el Congreso. Los 13 gobernadores presentes harán valer en las próximas sesiones su apoyo a través de los distintos diputados y senadores que les responden. Con este nuevo escenario tanto en el oficialismo como entre los dialoguistas coinciden en qué están los votos para avanzar sobre las PASO.

“Nos corren los plazos electorales, tenemos poco tiempo pero venimos bien”, reconocen en las cercanías del jefe de Gabinete, quien desde hace meses trabaja en la consolidación de acuerdos con distintas provincias para reformular el esquema electoral. Sin chances para la eliminación total de las primarias, el camino elegido será el de la suspensión de la obligatoriedad: se cambia la PASO por una PAS, de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias a sólo abiertas y simultáneas.

Los argumentos para cambiar las PASO

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Con el argumento fiscalista en la superficie y la necesidad política de profundizar el desorden opositor de fondo, el objetivo es evitar que el resultado de agosto complique las chances de reelección de Javier Milei. El proyecto Milei 2027 está en marcha y esa es la centralidad total. Por ese motivo y a cambio de los resultados necesarios, avanzan en Casa Rosada una serie de acuerdos en clave electoral con distintos gobernadores. La Libertad Avanza se compromete a ir en alianza con el oficialismo local o jugar a menos con candidatos no competitivos para allanar el camino a quienes gestionan en la actualidad.

“Santilli acuerda, Karina valida”, deslizan en el Gobierno sobre el método aplicado para cerrar esos acuerdos a cambio de la reforma electoral. Señalan que están dentro del compromiso Entre Ríos con Rogelio Frigerio, quien busca su reelección; y Chaco con Leandro Zdero que también aspira a reelegir. Mendoza con Alfredo Cornejo, sin posibilidad constitucional de buscar un nuevo mandato, también está próximo a acordar.

Quien no logró aún cerrar la estrategia es el gobernador de Salta, Gustavo Saenz, quien ve crecer a la senadora libertaria Emilia Orozco como principal contrincante y generó ruidos en su relación con la Casa Rosada. Estuvo ausente en la jura. “LLA va a competir en las provincias pero no en todas va a jugar fuerte”, aseguran en la mesa política que se concentra a lograr la reelección presidencial como objetivo central y relega el objetivo original de sumar gobernadores propios.

En el Congreso tomaron nota además de la presencia del cordobés Martin Llaryora en la ceremonia. Descuentan que acompañarán las modificaciones electorales. “Al peronismo lo liquida si no tenés una PASO que te ayude a resolver la interna. Es toda ganancia para Milei. El PRO va a votar todo. El próximo mes y medio el Congreso entra en modo ‘elijo creer’”, anticipa un legislador de la oposición.