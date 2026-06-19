El Gobierno cerró la privatización de la Hidrovía y adjudicó la Vía Navegable Troncal a Jan De Nul-Servimagnus

El Gobierno nacional dio por cerrado uno de los procesos licitatorios más relevantes de su gestión: la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) formalizó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT) al consorcio Jan De Nul N.V.-Servimagnus S.A., que se hará cargo de la operación, el mantenimiento y la modernización de la vía por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, que puso fin a las etapas de evaluación de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 y selló el desenlace de la disputa por el control de la principal arteria fluvial del país.

Desde el Gobierno remarcaron que la propuesta de Jan De Nul-Servimagnus fue considerada la más conveniente entre las presentadas y que el cierre del proceso no tuvo impugnaciones de los demás oferentes, lo que en los hechos convalidó los dictámenes técnicos que la Comisión Evaluadora había emitido en cada instancia de la licitación.

El acuerdo formal deberá firmarse dentro de los 30 días posteriores a la adjudicación. Según las proyecciones oficiales, la entrada en vigencia del nuevo esquema traerá una baja del 13,5% en los costos logísticos para los actores del comercio exterior.

El plan incluye trabajos de profundización del canal navegable y la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a reforzar la seguridad de la navegación y las tareas de control contra el narcotráfico. De acuerdo con el comunicado oficial, las obras de dragado permitirán que los buques completen su carga directamente en los puertos de origen, lo que —según el Gobierno— derivará en ahorros adicionales, ampliará la frontera productiva y mejorará la competitividad de las cadenas exportadoras.

Respaldo del sector privado y las provincias

La gestión destacó el aval recibido de organizaciones vinculadas al comercio exterior, entre ellas la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro de Exportadores de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

A ese respaldo se sumó el de los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que expresaron conformidad con el cierre del proceso licitatorio.

El Ejecutivo sostuvo que el procedimiento se desarrolló bajo criterios de transparencia y contó con el seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que supervisó la aplicación de estándares internacionales en la gestión de este tipo de infraestructura estratégica.

Con la adjudicación, se cierra la etapa de administración estatal directa de la Vía Navegable Troncal y comienza un esquema de gestión privada, mientras el Estado retiene las funciones de control y supervisión sobre la operación del consorcio.