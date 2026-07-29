Restaurantes para comer con chicos en Buenos Aires: a dónde salir en vacaciones de invierno 2026

Restaurantes con ambiente familiar. (Crédito de foto: Bodegón de Kimberley)

Las vacaciones de invierno son la oportunidad perfecta para compartir momentos especiales en familia, y salir a comer es uno de los planes más elegidos. Sin embargo, encontrar restaurantes que equilibren una propuesta de calidad para adultos con opciones atractivas y entretenidas para las infancias suele ser un desafío.

Para resolver esta ecuación, diversos espacios de la Ciudad de Buenos Aires presentaron menús especialmente diseñados para chicos, actividades creativas y beneficios exclusivos durante el receso escolar. A continuación, seleccionamos buenas opciones para disfrutar de una gran experiencia en familia.

Seis restaurantes para salir con chicas y chicos en vacaciones de invierno

El Bodegón de Kimberley: en Villa Devoto, este clásico bodegón combina cocina casera y parrilla a carbón. Su menú especial para chicas y chicos incluye plato principal (milanesas con papas fritas, ñoquis o fideos), bebida y postres tradicionales como flan o chocotorta. Para entretener la espera, ofrecen dibujos y lápices para colorear en su acogedor salón o patio al aire libre.

Carmen: en Palermo, este pastificio del chef Nacho Feibelmann propone un menú infantil por $25.000 donde los chicos eligen su pasta favorita (con opciones sin TACC), salsa casera, bebida y postre, sin pagar servicio de mesa. Mientras tanto, los adultos disfrutan de autoriles platos a la brasa en su agradable jardín interno.

Actividades para chicas y chicos. (Crédito de foto: Alicia y el Gato)

Alicia y el Gato: en Caballito, este espacio temático ofrece menús con pizzas de colores , chicken tenders y juegos de mesa. Además, organiza talleres creativos diarios de pintura en tazas o cerámica por $20.000, e incluye entretenidos shows gratuitos de magia, teatro infantil y decoración de cookies durante los fines de semana.

Restaurant Museo Evita: ubicado en una casona histórica de Palermo con un hermoso patio arbolado, este espacio combina gastronomía e historia. Su menú infantil incluye milanesas o pastas (con alternativas gluten free), bebida y postre. Es la opción ideal para complementar el almuerzo con un interesante recorrido cultural en familia.