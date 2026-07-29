Llega ROA a la Argentina 2026: entradas, precios y fecha de cuándo toca en Museum

ROA.

El fenómeno de la música urbana ROA confirmó su esperado desembarco en la Argentina. El cantante puertorriqueño, una de las grandes promesas del reggaetón y el trap latino, se presentará por primera vez ante el público local el próximo 23 de agosto en Club Museum, en la Ciudad de Buenos Aires.

El recital forma parte del LATAM TOUR 2026, una gira que recorre algunos de los principales escenarios de la región y llega en un momento clave de la carrera del artista. Luego de consolidar una base de seguidores en distintos países y agotar funciones en Puerto Rico, ROA buscará afianzar su crecimiento internacional con una serie de conciertos que despiertan gran expectativa entre sus fanáticos.

Cuándo toca ROA en Argentina y dónde será el show

El show de ROA en Buenos Aires está programado para el 23 de agosto de 2026 y tendrá lugar en Club Museum, una de las salas más reconocidas para conciertos de música urbana y electrónica en la capital argentina.

La fecha marca un hito para el artista, ya que será su primer encuentro con el público argentino. El recital se suma a una gira latinoamericana que comenzó el 9 de abril en San José, Costa Rica, luego de un exitoso paso por Puerto Rico, donde hizo historia al agotar dos funciones consecutivas en el Coca-Cola Music Hall.

El cronograma confirmado del LATAM TOUR 2026 incluye, hasta el momento:

México: 7 de agosto.

7 de agosto. Santiago de Chile: 21 de agosto.

21 de agosto. Buenos Aires: 23 de agosto.

Quién es ROA, la nueva figura del reggaetón y el trap latino

Nacido en Puerto Rico bajo el nombre de Gilberto Figueroa, ROA construyó una identidad propia dentro de la música urbana gracias a una propuesta que combina reggaetón, trap romántico y fuertes influencias del R&B.

Su crecimiento fue impulsado por canciones como Bellakeame, JETSKI y el éxito viral ETA RMX, temas que lo posicionaron rápidamente entre los artistas emergentes con mayor proyección dentro del género.

A diferencia de otras figuras de la escena, ROA apuesta por un sonido melódico y letras que mezclan sensibilidad, romance y actitud, una fórmula que le permitió conectar con millones de reproducciones en plataformas digitales y sumar seguidores en distintos mercados de Latinoamérica.

Durante el último año también recibió reconocimiento de medios especializados en música latina y consolidó una convocatoria creciente con presentaciones a sala llena, confirmando que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Entradas para ROA en Argentina: qué se sabe de la venta y los precios

Las entradas para el primer show de ROA en la Argentina ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Passline. Luego de una preventa que agotó todas sus localidades, en la actualidad está habilitada la venta general con tres sectores disponibles para el recital del 23 de agosto en Club Museum.

Los precios de las entradas para ver a ROA en Buenos Aires son los siguientes:

General (Planta baja): $100.000.

VIP 2 (Segundo nivel): $120.000.

VIP 1 (Primer nivel): $150.000.

Las localidades de preventa, en tanto, ya se encuentran agotadas. Durante esa primera etapa, los valores fueron: