Paro de colectivos: qué va a pasar en CABA y el Conurbano

Las tensiones entre los choferes, las empresas y el Gobierno atraviesa una tensa calma tras el acuerdo de la semana pasada. Si bien el conflicto escala en algunas provincias, las amenazas de medidas de fuerza en el AMBA se atenuaron con el nuevo aumento salarial dispuesto para los próximos tres meses.

Luego de los reclamos de los sindicatos por mayor aumento salarial y ante el posible nuevo paro de casi todas las líneas de colectivo que transitan el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte acordaron el miércoles pasado una actualización salarial para julio, agosto y septiembre.

En concreto, se contempló una suba total del 10,5%, que se abonará en forma escalonada: un 6,5% en julio, que eleva el salario básico a $1.645.721; un 1,9% en agosto; y un 1,8% en septiembre, con lo que el haber mínimo alcanzará los $1.707.175.

El entendimiento también incluye una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000, que se abonará de manera proporcional al resto de las categorías y al tiempo efectivamente trabajado. Asimismo, se acordó una actualización de los viáticos diarios, que serán de $20.000 desde julio, $21.000 a partir de agosto y $22.000 desde septiembre por cada jornada efectivamente trabajada.

Según informó la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, las partes volverán a reunirse durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas. De esta manera, el horizonte de conflicto entre choferes y cámaras empresarias se diluye y recién la tensión volvería para los últimos dos meses del año.

Qué pasa en el interior

En los últimos días, la UTA Catamarca-La Rioja había anunciado un paro de colectivos por tiempo indeterminado tras denunciar incumplimientos salariales y una deuda que las empresas arrastran desde 2024.

La huelga fue convocada por la seccional regional del gremio y responde al reclamo de los choferes por la falta de cumplimiento de los acuerdos salariales vigentes. En ambas provincias, los trabajadores iban a realizar un paro total de actividades desde las 00 horas de este miércoles, sin asistencia a los lugares de trabajo.

Sin embargo, a último momento el gremio de transporte público decidió suspender momentáneamente la medida de fuerza a la espera de una reunión prometida por las autoridades el próximo jueves.

Según el último comunicado de la UTA, citado por El Ancasti, la decisión de levantar provisoriamente el paro de colectivos es "una nueva muestra de responsabilidad y buena fe" para intentar llegar a una solución definitiva. En el gremio remarcaron que si no hubiera solución a sus reclamos tras la reunión del jueves, harán efectivo el paro de colectivos.