¿Chau Bombonera? La verdad sobre el supuesto cambio de localía de Boca vs. Estudiantes

¿Chau Bombonera? La verdad del supuesto cambio de localía de Boca

Boca Juniors tiene el horizonte el compromiso trascendental ante O'Higgins de Chile para avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana, pero no se olvida del Torneo Clausura. Después del triunfo contra los trasandinos por 1 a 0 en La Bombonera en la ida de los 16avos, lo que más llamó la atención fue el verde césped del estadio que no estaba en las mejores condiciones. De esta manera, para la segunda fecha del campeonato surgió la posibilidad de cambiar la localía.

Después de la durísima derrota por 3 a 0 sufrida a manos de Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza, el "Xeneize" sabe que tendrá que ganarle a Estudiantes de La Plata cuando juegue de local para sumar de a tres -antes visitarán a Newell's en Rosario por la tercera-. Para hacerse fuerte en casa, el elenco de La Ribera necesita su estadio acorde a las circunstancias y se planteó la incógnita si estará o no. Por eso, los rumores no tardaron en inundar las redes sociales.

La verdad detrás de la chance de que Boca cambie de localía por el mal estado del césped de La Bombonera

Lo cierto es que, según informaron fuentes cercanas a El Destape, hasta el momento son rumores pero "hay muchas chances que Boca cambie la localía a Lanús o Huracán". El sector que generó preocupación es el cercano a los palcos preferenciales, donde se vio una franja diferente a la del resto del campo de juego. Cabe destacar que esa zona fue resembrada en el parate del fútbol y el tiempo no alcanzó para que se recupere de la mejor manera.

Por supuesto, las condiciones climáticas tampoco ayudaron al crecimiento del césped y se vio reflejado en el mencionado encuentro en el que Boca sacó ventaja en la serie ante O'Higgins. Ahora afrontará los cruces contra los trasandinos en la vuelta, visitarán a la "Lepra" en Rosario y luego recibirán a Estudiantes de La Plata.

El mal estado del campo de juego de La Bombonera

Cuándo jugará Boca vs. Estudiantes de La Plata por la segunda fecha pendiente del Torneo Clausura

El duelo entre el "Xeneize" y el "Pincha", que quedará pendiente por la participación del elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, tendrá lugar recién el próximo miércoles 5 de agosto. Dicho compromiso, con arbitraje y televisación a confirmar, en principio sería en La Bombonera pero aún no está confirmado. Por supuesto, dependerá de la decisión que tomen Juan Román Riquelme y compañía por el verde césped del estadio.

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El "Xeneize" se verá las caras con O'Higgins de Chile este jueves 30 de julio desde las 21.30 horas de nuestro país en el Estadio El Teniente de suelo trasandino por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Después de ganar 1 a 0 en la ida con el gol de Miguel Merentiel, el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena buscará la clasificación a octavos en donde se vería las caras con Recoleta FC de Paraguay. El arbitraje del mencionado encuentro estará a cargo del colombiano Wilmar Roldán y la transmisión aún no está confirmada.