Boca Juniors le ganó 1 a 0 a O'Higgins en la ida de los playoffs de Copa Sudamericana

Boca ganó 1 a 0 en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana: el resumen del partido.

Boca Juniors venció por 1 a 0 a O'Higgins en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, un resultado importante para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, que suma su segunda victoria desde que asumió como DT. Con gol de Miguel Merentiel a los 44 minutos del primer tiempo, luego de una gran asistencia de Leandro Paredes en su regreso al club tras participar del Mundial 2026 con la Selección Argentina, el 'Xeneize' se impuso en condición de local y buscará cerrar su clasificación a octavos de final del certamen continental el próximo jueves.

El cuadro de La Ribera no brilló y sufrió los embates del conjunto chileno en la primera mitad, pero el tanto del delantero uruguayo lo acomodó en el trámite del encuentro. Ya en el complemento, el equipo no tuvo mayores sobresaltos a pesar de no poder estirar la ventaja en el marcador. Antes del partido de vuelta, visitará a Deportivo Riestra el domingo 26 a partir de las 19:30 en su presentación por el Torneo Clausura 2026.

Video: el gol de Miguel Merentiel para el triunfo de Boca ante O'Higgins

Cuándo se juega la vuelta entre Boca y O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana

La vuelta entre Boca y O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el jueves 30 de julio, desde las 21:30 (hora de Argentina), en el Estadio El Teniente, ubicado en Rancagua, Chile. Allí se definirá qué equipo avanzará a los octavos de final del certamen continental.

Así formó Boca vs. O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado: Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.