Las bolsas europeas caen tras los resultados de STMicro y Alphabet

Las bolsas europeas abrían ligeramente a la baja el jueves, lastradas por los valores tecnológicos tras los resultados trimestrales del gigante estadounidense Alphabet, mientras los mercados evaluaban el conflicto en Oriente Medio a la espera de la reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo.
El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,5%, hasta los 643,47 puntos, a las 0705 GMT.
Los valores tecnológicos descendían un 2,7% el jueves, con STMicroelectronics a la cabeza de las caídas, con un descenso del 15%, después de que el fabricante de chips pronosticara unos ingresos para el tercer trimestre con un valor medio ligeramente por debajo de las expectativas del mercado.
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BE Semiconductor Industries perdía un 4,6% tras publicar sus resultados del segundo trimestre.
Alphabet aumentó el miércoles sus planes de inversión de capital para 2026 en 15.000 millones de dólares, lo que avivó las dudas sobre si las inversiones en inteligencia artificial se traducirán en rentabilidad.
El subíndice energético del STOXX 600 subía un 0,6%, mientras los futuros del crudo Brent se situaban por encima de los 96 dólares por barril después de que Estados Unidos lanzara una nueva ronda de ataques contra Irán y de que los hutíes de Yemen atacaran petroleros en el mar Rojo, ampliando así el alcance de un conflicto que ha trastocado las perspectivas de los precios a nivel mundial. [O/R]
La temporada de resultados en Europa estaba en pleno apogeo, con los mercados analizando los informes de Nestlé y TotalEnergies .
La decisión sobre la política monetaria del BCE acapara la atención este jueves, y se espera de forma generalizada que el banco central mantenga las tasas sin cambios.
Con información de Reuters