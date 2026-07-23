Las bolsas europeas caen tras los resultados de STMicro y Alphabet

Gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas abrían ligeramente a la baja el jueves, lastradas por los valores ‌tecnológicos tras los ‌resultados trimestrales del gigante estadounidense Alphabet, mientras los mercados evaluaban el conflicto en Oriente Medio a la espera de la reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo.

El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,5%, hasta ​los 643,47 ⁠puntos, a las 0705 GMT.

Los valores tecnológicos descendían ‌un 2,7% el jueves, con STMicroelectronics a ⁠la cabeza de las ⁠caídas, con un descenso del 15%, después de que el fabricante de chips pronosticara unos ⁠ingresos para el tercer trimestre con ​un valor medio ligeramente por ‌debajo de las expectativas del ‌mercado.

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BE Semiconductor Industries perdía un 4,6% tras ⁠publicar sus resultados del segundo trimestre.

Alphabet aumentó el miércoles sus planes de inversión de capital para 2026 en 15.000 millones de ​dólares, ‌lo que avivó las dudas sobre si las inversiones en inteligencia artificial se traducirán en rentabilidad.

El subíndice energético del STOXX 600 subía un 0,6%, mientras los ⁠futuros del crudo Brent se situaban por encima de los 96 dólares por barril después de que Estados Unidos lanzara una nueva ronda de ataques contra Irán y de que los hutíes de Yemen atacaran petroleros en el mar Rojo, ‌ampliando así el alcance de un conflicto que ha trastocado las perspectivas de los precios a nivel mundial. [O/R]

La temporada de resultados en Europa estaba en pleno apogeo, con los mercados ‌analizando los informes de Nestlé y TotalEnergies .

La decisión sobre la política monetaria del BCE acapara la ‌atención este ⁠jueves, y se espera de forma generalizada que el banco central mantenga ​las tasas sin cambios.

Con información de Reuters