Los hutíes afirman haber atacado petroleros sauditas en el mar Rojo

Una embarcación está en llamas, en un lugar desconocido, durante lo que, según el Mando Central de EEUU (CENTCOM), son ataques contra Irán

Los ​hutíes, alineados con Irán, afirmaron el jueves que habían atacado dos petroleros sauditas como parte de un bloqueo naval contra Arabia Saudita, amenazando con crear un segundo cuello de botella en el suministro mundial de petróleo, sumándose al cierre casi total del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Por su parte, ‌el ejército estadounidense anunció el miércoles que había lanzado una nueva ‌ronda de ataques contra Irán siguiendo las órdenes del presidente Donald Trump, lo que supuso la duodécima noche consecutiva de ataques estadounidenses.

Los milicianos con base en Yemen que controlan zonas cercanas al estrecho de Mandeb, situado en el extremo opuesto de la península arábiga al estrecho de Ormuz, anunciaron el lunes que estaban imponiendo un bloqueo naval a Arabia Saudita, en lo que algunos analistas han considerado una maniobra táctica de Irán para ganar influencia.

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Incluso antes de las renovadas amenazas al tráfico marítimo en el mar Rojo, el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz por parte de Irán había avivado la inflación en todo el mundo, haciendo subir los precios del petróleo y ejerciendo presión sobre los consumidores de gasolina estadounidenses, en un momento en que esta impopular guerra ha puesto bajo presión a los aliados republicanos de Trump de cara a ​las elecciones al Congreso de noviembre.

El miércoles, cinco ⁠petroleros cambiaron de rumbo en el mar Rojo para evitar el estrecho de Bab el-Mandeb, y el martes tres petroleros cargados con petróleo saudí con destino ‌a China e India dieron media vuelta.

Los hutíes afirmaron que sus fuerzas llevaron a cabo ataques con misiles y drones contra dos petroleros ⁠saudíes en el mar Rojo, identificándolos como el Encelia y el Layla.

La agencia estatal de noticias ⁠saudí SPA citó a una fuente oficial que afirmó que el Encelia había sido alcanzado, lo que provocó un incendio en la proa. El ataque contra el Layla seguía sin confirmarse.

Una fuente de seguridad marítima indicó que el Encelia había transmitido una llamada de socorro, en la que informaba de que había sido alcanzado por un ⁠misil cerca del puerto saudita de Jizan, en el mar Rojo, a última hora del miércoles. Millones de barriles diarios de petróleo saudita se dirigen ​al puerto de Yanbu, en el mar Rojo, para evitar el estrecho de Ormuz. Si los cargamentos no pueden atravesar ‌el estrecho sur del mar Rojo, solo les queda la ruta norte a ‌través del canal de Suez, lo que añade semanas y costos al trayecto.

La amenaza de los hutíes de imponer un bloqueo naval contra Arabia Saudita podría ⁠ampliar significativamente el conflicto y suponer una carga para las fuerzas armadas estadounidenses, según representantes estadounidenses actuales y anteriores.

Dos superpetroleros chinos que transportaban un total de 4 millones de barriles de petróleo saudita se dirigían el jueves hacia el estrecho de Mandeb, según datos de transporte marítimo.

TRUMP AMENAZA CON DESTRUIR INFRAESTRUCTURAS

Antes del recrudecimiento de la tensión en el mar Rojo, Trump prometió el miércoles destruir un puente o una central eléctrica iraníes cada vez que Irán atacara un buque en el estrecho de Ormuz.

A su vez, el ​mando militar conjunto de ‌Irán advirtió de que, si se llevaba a cabo la amenaza de Trump contra las infraestructuras, las fuerzas iraníes atacarían las infraestructuras regionales de petróleo, gas, electricidad y económicas, e impedirían la exportación de "ni siquiera una sola gota de petróleo", según medios estatales iraníes.

Horas más tarde, la Guardia Revolucionaria iraní informó de una explosión en lo que calificó como una ruta minada al sur del estrecho de Ormuz, indicando que uno de los tres petroleros se había incendiado, mientras que los otros dos habían dado media vuelta. La Guardia dijo que el estrecho estaba bajo su control y "completamente cerrado", ⁠y advirtió de que no se permitiría a ningún petrolero entrar o salir sin coordinación con Irán.

En los doce días consecutivos de ataques desde que se rompiera el alto el fuego de junio, los ataques estadounidenses se han extendido desde el sur hasta las zonas occidental y central de Irán. El Mando Central del Ejército de los EEUU dijo que seguiría "mermando aún más" la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo.

Según medios iraníes, Estados Unidos atacó el jueves en dos ocasiones un objetivo militar en Bushehr, cerca de la única central nuclear comercial en funcionamiento del país, lo que suma tres ataques en esa zona en dos días.

La televisión estatal informó de que dos personas murieron y once resultaron heridas en lo que un representante de la provincia de Juzestán describió como un ataque con misiles estadounidenses contra el paso fronterizo de Shalamcheh con Irak.

A pesar de las afirmaciones de ‌Washington de haber destruido militarmente a Irán, Teherán ha demostrado que conserva su capacidad en materia de misiles y drones.

Irán bombardeó esta semana importantes plantas de desalinización de agua y de energía en Kuwait y atacó instalaciones militares estadounidenses allí, en Baréin y en Jordania.

Ambas partes han informado además de un número cada vez mayor de víctimas.

Un alto cargo del Ministerio de Sanidad iraní dijo que, desde finales del mes pasado, han muerto 53 civiles y 592 han resultado heridos. Desde que EEUU e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, han muerto miles de personas y millones se han visto desplazadas.

El ejército estadounidense ha afirmado que nunca ataca a civiles, lo que violaría los Convenios de Ginebra ‌de 1949 sobre la conducta humanitaria en la guerra. Trump, sin embargo, ha amenazado repetidamente con atacar infraestructuras civiles, que pueden ser blanco de ataques si también se utilizan con fines militares, siempre que el daño a la población civil no sea excesivo.

La guerra también ha provocado la muerte de 18 militares estadounidenses y ha herido a más de 450 soldados. Trump ‌asistió el miércoles a una ceremonia en ⁠la Base Aérea de Dover, en Delaware, en memoria de cuatro militares estadounidenses fallecidos en los ataques iraníes contra bases militares de los últimos días: tres en Jordania y uno en Irak.

"Para mí es una de las cosas más difíciles como presidente. Pero hay que hacerlo", ​dijo Trump antes de partir hacia la ceremonia.

Más tarde, en un discurso pronunciado en Georgia, Trump adoptó un tono diferente y se refirió a la guerra diciendo: "Yo lo llamo una escaramuza".

Con información de Reuters