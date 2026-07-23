Nuevas entradas para Babasónicos en el Movistar Arena 2026: precios y fechas de cuándo toca

Babasonicos.

Babasónicos atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Después de un exitoso 2025, marcado por el lanzamiento de Cuerpos Volumen I y una serie de conciertos con entradas agotadas, el grupo liderado por Adrián Dárgelos redobla la apuesta con dos nuevas presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La expectativa del público quedó reflejada en la rápida venta de localidades para las funciones del 25 y 26 de junio, ambas completamente agotadas. Ahora, la banda confirmó dos nuevas fechas para octubre, en las que volverá a ofrecer un espectáculo renovado con canciones de su último trabajo discográfico y los clásicos que la consolidaron como una de las referencias del rock en español.

Cuándo toca Babasónicos en el Movistar Arena 2026

Luego del éxito de las primeras funciones, Babasónicos sumó dos nuevos recitales en el Movistar Arena, ubicado en Humboldt 450, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

25 de junio: agotado.

agotado. 26 de junio: agotado.

agotado. 16 de octubre: nueva función.

nueva función. 17 de octubre: nueva función.

El show estará centrado en la presentación de Cuerpos Volumen I, el más reciente álbum de estudio de la banda, aunque también incluirá algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio, como parte de un recorrido por una carrera que ya supera las tres décadas.

Entradas para Babasónicos en el Movistar Arena: precios y dónde comprar

Las entradas para las nuevas funciones del 16 y 17 de octubre de 2026 ya están a la venta a través de la boletería oficial del Movistar Arena.

Los precios arrancan desde los $55.000, aunque el valor final varía según la ubicación elegida dentro del estadio. Además, quienes paguen con Visa Banco Galicia podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés.

Como ocurrió con las funciones del 25 y 26 de junio, que se agotaron con rapidez, se espera una alta demanda para estas nuevas fechas. Por eso, la organización recomienda comprar los tickets únicamente por los canales oficiales para evitar estafas o sobreprecios en plataformas de reventa.

Babasónicos consolida un gran presente con "Cuerpos Volumen I"

El lanzamiento de Cuerpos Volumen I reafirmó el gran momento artístico de Babasónicos. El álbum fue destacado por distintos medios especializados entre los mejores discos del año y acompañó una gira internacional que llevará a la banda por Perú, Alemania, España, Chile y México durante 2026.

Además, el grupo continúa ocupando un lugar de privilegio en la escena musical: se mantiene entre los artistas con mayor difusión en las radios argentinas, figura entre los más escuchados por la Generación Z y suele aparecer en los rankings de Billboard dedicados a las mejores bandas de rock en español de todos los tiempos.

Babasonicos.

Con dos funciones agotadas y dos nuevas fechas ya confirmadas, Babasónicos vuelve a demostrar que su convocatoria permanece intacta. La combinación entre el material de Cuerpos Volumen I y un repertorio repleto de clásicos promete convertir los recitales de octubre en uno de los grandes eventos del calendario musical argentino.