Qué es de la vida de Maurizio Pochettino, el hijo futbolista de Mauricio Pochettino y DT de la Selección de Estados Unidos

Maurizio Pochettino.

El apellido Pochettino es sinónimo de fútbol. Mauricio Pochettino es uno de los entrenadores argentinos más reconocidos del mundo después de dirigir a clubes como Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea, y actualmente lidera a la Selección de Estados Unidos. Sin embargo, lejos de los bancos de suplentes, uno de sus hijos también eligió el mismo camino dentro de la cancha.

Se trata de Maurizio Pochettino Grippaldi, delantero nacido en Barcelona el 30 de marzo de 2001, que decidió construir su carrera como futbolista profesional. Si bien su apellido inevitablemente lo vinculó con el prestigioso entrenador argentino, el atacante desarrolló su recorrido en distintos clubes de Europa y en la actualidad milita en la Primera División de Andorra.

La carrera de Maurizio Pochettino: de Tottenham al fútbol de Andorra

Maurizio Pochettino nació en Barcelona, cuando su padre jugaba en el Espanyol. Tiene nacionalidad española y argentina y empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol en el Club Junior 1917 de Sant Cugat del Vallès.

Su formación cambió de rumbo en 2013, cuando Mauricio Pochettino asumió como entrenador del Southampton. En ese contexto, el joven delantero entró a las divisiones inferiores del club inglés y continuó allí su desarrollo.

Dos años más tarde volvió a acompañar el cambio de destino de su padre y se incorporó a las inferiores del Tottenham Hotspur. En 2019 firmó su primer contrato profesional con el club londinense y pasó a integrar el plantel Sub-23, donde permaneció durante dos temporadas.

En enero de 2021 llegó al Watford y debutó con el primer equipo el 1 de mayo de ese año, en un encuentro de la Championship frente a Brentford. Aquella aparición representó su estreno en el fútbol profesional inglés.

Su paso por España y el presente en el Inter Club d'Escaldes

En busca de continuidad, Maurizio Pochettino decidió continuar su carrera en España. En julio de 2022 fichó por el Gimnàstic de Tarragona, equipo de la Primera Federación, donde permaneció durante dos temporadas.

En agosto de 2024 fue transferido al Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, institución que disputaba la Segunda Federación, antes de dar un nuevo paso en su carrera.

Maurizio Pochettino.

Desde el 20 de agosto de 2025 defiende los colores del Inter Club d'Escaldes, uno de los equipos más importantes de la Primera División de Andorra. El delantero, que se desempeña principalmente como extremo derecho aunque también puede jugar por todo el frente de ataque, firmó contrato hasta el 30 de junio de 2027.

El desafío de construir una carrera con un apellido reconocido

Ser hijo de uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol internacional implica convivir con comparaciones permanentes. Sin embargo, Maurizio Pochettino eligió desarrollar su carrera lejos de los grandes focos mediáticos y fue construyendo su recorrido en distintos campeonatos europeos.

A sus 25 años, Maurizio sigue escribiendo su propia historia. Después de formarse en las academias de Southampton y Tottenham, debutar en Inglaterra y competir en el fútbol español, encontró en el Inter Club d'Escaldes una nueva oportunidad para seguir creciendo, demostrando que, más allá del peso del apellido, busca hacerse un nombre propio dentro del fútbol europeo.