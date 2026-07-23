El Pollo Vignolo humilló en vivo a los detractores de la Selección Argentina: "Los que son buenos no te gastan"

El Pollo Vignolo se la pudrió a los detractores de la Selección Argentina.

La Selección Argentina cayó sin atenuantes frente a España en la final del Mundial 2026 este último domingo. Los ibéricos dominaron el juego de principio a fin, valiéndose de un único gol de Ferrán Torres al minuto del segundo tiempo complementario para poder obtener su segundo título.

No fueron pocos los que elogiaron al combinado europeo por su logro, más aún teniendo en cuenta que tuvo en su camino también a equipos de la talla de Uruguay, Portugal, Bélgica y Francia. Sin embargo, también hubo gente que prefirió (incluso al unísono con sus felicitaciones a España) despotricar contra La Scaloneta; burlarse de su rendimiento en el juego decisivo y hasta proferir agravios contra nuestro país.

Lionel Messi felicitando a Lamine Yamal por el título obtenido por España.

Sebastián Vignolo, reconocido periodista deportivo, decidió abrir su más reciente programa de F90 (ESPN) señalando a quienes fustigan a La Albiceleste y advirtiendo que "los buenos de verdad no te gastan", sino que "te quieren ganar cuando juegan".

¿Qué dijo el Pollo Vignolo sobre los que se rieron de la Selección Argentina?

En primera medida, observó que hubo gente que "se alegró con que Argentina haya perdido la final". "En algunos casos lo puedo entender, como parte del folclore. Es más, respeto el silencio de los brasileños. Ellos si son buenos, juegan bien. Tienen cinco estrellas, inobjetables. Por lo general los que son buenos de verdad, no te gastan. Te quieren ganar cuando juegan", aseveró.

Seguido a ello, sostuvo: "Yo creo que hay un mundo que se enoja cuando ganás casi siempre, dejás de ser el simpático y pasás a decir 'estos tipos ganan siempre, ¿qué tiene estos tipos que tuvieron a Maradona y a Messi? ¿Cómo puede ser que estos tipos ganen siempre?'. Yo creo que eso también se iba notando".

En línea con eso, opinó: "Durante el Mundial la verdad que estaban insoportables con 'le dan esto, le dan aquello'. Argentina cuando tuvo que ganar, ganó; y cuando tuvo que perder, perdió bien. Y acá me detengo. ¿Qué pasó con España? Que España nos ganó bien. Que España jugó mejor. Lo que pasa es que hay una generación que está desacostumbrada a perder, entre los cuales puedo meter incluso a mis hijos, porque este seleccionado nos acostumbró a ganar y bien".