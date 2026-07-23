Encontraron un avión que estaba perdido hace 70 años: el misterio de Pan Am Clipper Endeavor

El vuelo debió realizar un amerizaje de emergencia. (Foto: Fundación Pan American).

Un misterio de 70 años fue develado: el avión del Pan American Clipper Endeavor fue hallado en el fondo del mar. Se trata de un vuelo que duró menos de nueve minutos; los dos motores del lado derecho habían perdido potencia en rápida sucesión mientras Douglas DC-4 realizaba su ascenso inicial desde San Juan, Puerto Rico, en ruta a Nueva York.

Al piloto del avión no le quedó otra opción que amerizar el avión. A bordo iban 69 pasajeros y la tripulación que sobrevivieron al choque inicial del 11 de julio de 1952, pero eso no evitó que se desatara el caos en los minutos posteriores al haber descendido la aeronave sobre el agua.

Según informaron los medios de comunicación de esa época, la sección de la cola del avión se desprendió y el fuselaje se hundió. El accidente al final provocó la muerte de 52 personas y fue uno de los catalizadores para el análisis y los procedimientos de seguridad de las aerolíneas.

El misterio del vuelo Pan American Clipper

Desde entonces, los restos del avión —de tamaño similar al de un Boeing 737— permanecieron perdidos en el abismo del océano Atlántico. Sin embargo, nadie esperaba que el pasado 2 de junio el misterio sobre su ubicación llegara a su fin luego de rastrear una vasta y oscura extensión del fondo marino con un vehículo submarino autónomo con forma de torpedo, equipado con sonar y cámaras sofisticadas.

A unos 600 metros bajo la superficie y a unos 8 kilómetros de la costa, unas letras blancas que formaban las siglas PAA sobre un fondo azul con el logotipo del globo alado de Pan American World Airways. Según los exploradores, se trataba del mismo que se encontraba en la parte delantera del avión.

También se distinguieron las letras VOR de “Endeavor”. Cuando llegaron las primeras imágenes del hallazgo, "fue una conmoción", aseguró Josh Gates, presentador de Expedition Unknown en el canal Discovery.

“Me dejó sin aliento porque de verdad superó lo que imaginaba que podríamos encontrar. La aeronave está tan intacta, y ver ese aluminio, que no se corroe, brillando hacia nosotros desde el fondo, fue simplemente asombroso”, aseguró Gates, según The New York Times.

¿Qué pasó con el vuelo?

El vuelo 526A de Pan Am se dirigía al aeropuerto Idlewild de Nueva York, actualmente el Internacional Kennedy, un Viernes Santo cuando dos de sus cuatro motores fallaron. El piloto, John C. Burn, dio la vuelta hacia San Juan, pero como el avión perdía altitud con rapidez sobre el océano, se vio obligado a ordenar a la tripulación vaciar el combustible e intentar un amerizaje de emergencia.

Muchos de los pasajeros se negaron a abandonar la aeronave tras haber amerizado, negándose a seguir las órdenes del capitán. Entonces, permanecieron abrochados a sus asientos. Burn aseguró ante la Junta Aeronáutica Civil que arrojó a la fuerza a algunas personas al agua.

Además, la barrera del idioma complicó la evacuación del avión, según relataron algunos de los sobrevivientes, quienes aseguraron que el mar embravecido y la amenaza de tiburones en el agua obligaron a muchos pasajeros a permanecer dentro de la cabina, por lo que la mayoría de las víctimas murieron ahogadas.

Al momento del despegue y el aterrizaje, aún las instrucciones de seguridad no eran obligatorias, por lo que impulsó la creación de nuevas indicaciones para los pasajeros en caso de emergencia.