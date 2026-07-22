Fue un burdel en 1900 y se convirtió en un icónico restaurante de Buenos Aires: el histórico bodegón para ir a comer

En medio de la amplia oferta gastronómica de Buenos Aires hay un histórico lugar que solía ser un burdel y logró convertirse en un bodegón estrella: La Estelita. Se trata de una casona antigua del 1900 que logra combinar curiosas historias y ricos platos en un solo lugar.

Fue un burdel y se convirtió en uno de los bodegones más concurridos de Buenos Aires: cómo es Estelita

Ubicado en San Vicente, el restaurante funcionó como un prostíbulo a comienzos del siglo XX, al quedar a las afueras de la localidad era uno de los más concurridos. Justamente, el nombre La Estelita hace referencia a la madama que lo manejó. Con el paso del tiempo, la casona se reinventó y pasó a ser uno de los bodegones más concurridos.

El espacio conserva el aire rural que tenía el burdel y logra transportar a sus visitantes al 1900, pero con una propuesta clave: disfrutar de rica comida. Además de tener un ambiente agradable, el espacio cuenta con un horno de barro que hace que los platos se sientan más caseros.

Los platos son generosos y tienen precios accesibles. La influencer Ayelén (@cuandoenfoco en Instagram) recomendó entre las diferentes opciones de la carta:

Portobellos rellenos con panceta, queso y cebolla: a solo $23.100 (precios de julio de 2026)

Provoleta con pimientos asados, panceta crocante y pesto de albahaca y maní: $19.700

Mollejitas de ternera: $30.700

Trucha en manteca de romero y limón con ratatouille de vegetales: $31.800

Raviolones de cordero braseado con pomodoro y reducción de Malbec $27.400

Malfatti de espinaca gratinados con tomate, crema y parmesano: $25.900

Osobuco braseado con reducción de Malbec y puré de papas: $30.900

Volcán de chocolate con helado de vainilla y frutos rojos: $14.200

Dónde queda La Estelita: días y horarios

El icónico bodegón se encuentra en Av. Presidente Perón 2873, San Vicente y abre de miércoles a domingos. Los horarios concretos son: