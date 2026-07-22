Fue un burdel en 1900 y se convirtió en un icónico restaurante de Buenos Aires: el histórico bodegón para ir a comer

En medio de la amplia oferta gastronómica de Buenos Aires hay un histórico lugar que solía ser un burdel y logró convertirse en un bodegón estrella: La Estelita. Se trata de una casona antigua del 1900 que logra combinar curiosas historias y ricos platos en un solo lugar.
Fue un burdel y se convirtió en uno de los bodegones más concurridos de Buenos Aires: cómo es Estelita
Ubicado en San Vicente, el restaurante funcionó como un prostíbulo a comienzos del siglo XX, al quedar a las afueras de la localidad era uno de los más concurridos. Justamente, el nombre La Estelita hace referencia a la madama que lo manejó. Con el paso del tiempo, la casona se reinventó y pasó a ser uno de los bodegones más concurridos.
El espacio conserva el aire rural que tenía el burdel y logra transportar a sus visitantes al 1900, pero con una propuesta clave: disfrutar de rica comida. Además de tener un ambiente agradable, el espacio cuenta con un horno de barro que hace que los platos se sientan más caseros.
Los platos son generosos y tienen precios accesibles. La influencer Ayelén (@cuandoenfoco en Instagram) recomendó entre las diferentes opciones de la carta:
- Portobellos rellenos con panceta, queso y cebolla: a solo $23.100 (precios de julio de 2026)
- Provoleta con pimientos asados, panceta crocante y pesto de albahaca y maní: $19.700
- Mollejitas de ternera: $30.700
- Trucha en manteca de romero y limón con ratatouille de vegetales: $31.800
- Raviolones de cordero braseado con pomodoro y reducción de Malbec $27.400
- Malfatti de espinaca gratinados con tomate, crema y parmesano: $25.900
- Osobuco braseado con reducción de Malbec y puré de papas: $30.900
- Volcán de chocolate con helado de vainilla y frutos rojos: $14.200
Dónde queda La Estelita: días y horarios
El icónico bodegón se encuentra en Av. Presidente Perón 2873, San Vicente y abre de miércoles a domingos. Los horarios concretos son:
- Miércoles y jueves: desde las 20:00 hs
- Viernes y sábados: mediodía (desde las 12:00 hs) y noche (desde las 20:00 hs).
- Domingos: desde las 12 hs.