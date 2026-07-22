Expectativa por nuevos vuelos directos a una ciudad patagónica para disfrutar del invierno

En el marco de la temporada invernal 2026, Esquel, destino cabecera del noroeste chubutense y principal punto de ingreso a la región, intensifica su conectividad aérea con Buenos Aires y se prepara para el ansiado regreso del vuelo directo con Córdoba, previsto a partir del 3 de agosto.
La alta demanda de turistas obligó a reforzar la frecuencia de los servicios directos, que operan durante seis días a la semana. En ese contexto, se sumaron hasta dos vuelos diarios desde Buenos Aires los días miércoles y sábados durante todo el mes de julio.
Desde la Subsecretaría de Turismo Municipal destacaron el intenso movimiento de visitantes nacionales y provinciales, impulsado por los calendarios del receso invernal —del 13 al 24 de julio para Chubut, y del 20 al 31 de julio para la provincia y la Ciudad de Buenos Aires—. Asimismo, adelantaron que durante agosto la dinámica de dos vuelos diarios se mantendrá los días lunes (sentido Buenos Aires - Esquel) y los jueves (sentido Esquel - Buenos Aires).
Por otro lado, falta muy poco para la reanudación del histórico vuelo Córdoba - Esquel, una conectividad fuertemente demandada por turistas, familias y la comunidad estudiantil desde hace años. Las operaciones despegarán desde la capital cordobesa los días lunes y emprenderán el regreso desde la localidad chubutense los días jueves, abarcando los meses de agosto, septiembre y octubre. En la ciudad reina el optimismo por este enlace federal, impulsado por el atractivo de las actividades invernales y un ya elevado nivel de reservas registradas para agosto.
Los imperdibles de la temporada de invierno
La propuesta turística se complementa con los principales emblemas de la región:
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Centro de esquí La Hoya avanzó con la apertura gradual de sus pistas, ampliando la oferta deportiva para esquiadores y practicantes de snowboard de todo el país. El cerro ubicado a solo 12 km de Esquel, avanzó con la apertura de la Telesilla del Cañadón, el medio El Sol, el Estadio y la Travesía del Estadio. Las dos últimas pistas están destinadas a esquiadores de niveles intermedios y avanzados. Por solo $100.000 diarios con posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés, podés esquiar en una de los mejores centros de esquí de la Patagonia.
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La Trochita, el histórico Viejo Expreso Patagónico, incrementó sus frecuencias para ofrecer salidas los días jueves, sábados y, eventualmente, los días martes. A bordo de locomotoras de 1922, este recorrido conecta Esquel con la comunidad de Nahuelpan, volviendo a esta experiencia en un imperdible que viaja a través del tiempo, la cultura y los paisajes.
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Parque Nacional Los Alerces se consolida como una de las opciones más elegidas por los amantes de la naturaleza, con excursiones lacustres hacia el Alerzal Milenario, caminatas al Glaciar Torrecillas y diversas actividades al aire libre.