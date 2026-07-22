Expectativa por nuevos vuelos directos a una ciudad patagónica para disfrutar del invierno

Esquel aumenta su frecuencia aérea con vuelos directos durante seis días por semana y a raíz de la alta demanda de turistas.

En el marco de la temporada invernal 2026, Esquel, destino cabecera del noroeste chubutense y principal punto de ingreso a la región, intensifica su conectividad aérea con Buenos Aires y se prepara para el ansiado regreso del vuelo directo con Córdoba, previsto a partir del 3 de agosto.

La alta demanda de turistas obligó a reforzar la frecuencia de los servicios directos, que operan durante seis días a la semana. En ese contexto, se sumaron hasta dos vuelos diarios desde Buenos Aires los días miércoles y sábados durante todo el mes de julio.

Desde la Subsecretaría de Turismo Municipal destacaron el intenso movimiento de visitantes nacionales y provinciales, impulsado por los calendarios del receso invernal —del 13 al 24 de julio para Chubut, y del 20 al 31 de julio para la provincia y la Ciudad de Buenos Aires—. Asimismo, adelantaron que durante agosto la dinámica de dos vuelos diarios se mantendrá los días lunes (sentido Buenos Aires - Esquel) y los jueves (sentido Esquel - Buenos Aires).

Por otro lado, falta muy poco para la reanudación del histórico vuelo Córdoba - Esquel, una conectividad fuertemente demandada por turistas, familias y la comunidad estudiantil desde hace años. Las operaciones despegarán desde la capital cordobesa los días lunes y emprenderán el regreso desde la localidad chubutense los días jueves, abarcando los meses de agosto, septiembre y octubre. En la ciudad reina el optimismo por este enlace federal, impulsado por el atractivo de las actividades invernales y un ya elevado nivel de reservas registradas para agosto.

Esquel es el destino cabecera del noroeste chubutense y el punto de ingreso más importante de la región.

Los imperdibles de la temporada de invierno

La propuesta turística se complementa con los principales emblemas de la región:

Centro de esquí La Hoya avanzó con la apertura gradual de sus pistas, ampliando la oferta deportiva para esquiadores y practicantes de snowboard de todo el país. El cerro ubicado a solo 12 km de Esquel, avanzó con la apertura de la Telesilla del Cañadón, el medio El Sol, el Estadio y la Travesía del Estadio. Las dos últimas pistas están destinadas a esquiadores de niveles intermedios y avanzados. Por solo $100.000 diarios con posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés, podés esquiar en una de los mejores centros de esquí de la Patagonia.

La Trochita, el histórico Viejo Expreso Patagónico, incrementó sus frecuencias para ofrecer salidas los días jueves, sábados y, eventualmente, los días martes. A bordo de locomotoras de 1922, este recorrido conecta Esquel con la comunidad de Nahuelpan, volviendo a esta experiencia en un imperdible que viaja a través del tiempo, la cultura y los paisajes.