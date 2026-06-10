Dónde queda el tren a vapor que recorre paisajes únicos y atrae turistas de todo el mundo

Viajar en auto o en tren es una de las experiencias más alucinantes porque, a diferencia de lo que ocurre con los trayectos en avión, los pasajeros son testigos de cambios de ciudades, de paisajes y hasta incluso pueden hacer pequeñas paradas para disfrutar de cada rincón que están visitando. Argentina tiene una extensión bicontinental de 3.761.274 km² y cuenta con recorridos terrestres destacables para el turismo local y extranjero. Uno de ellos es el Viejo Expreso Patagónico, también conocido como "La Trochita", un tren a vapor que recorre diferentes pueblos de la provincia de Chubut.

Cuenta con máquinas y vagones de marcas como Baldwin y Henschel que se compraron en 1922. Sin embargo, el tren comenzó a funcionar recién en 1945 luego de un arduo trabajo de tendido de vías. "La Trochita" llegó por primera vez a la estación de Esquel el 25 de mayo de ese año y completó un recorrido de 405 kilómetros saliendo desde la localidad de Ingeniero Jacobacci.

Los vagones del Viejo Expreso Patagónico tienen 75 centímetros de ancho y son de madera, es decir, que conservan en la actualidad ese estilo típico de principios del siglo XX.

Cómo es el recorrido de La Trochita en la actualidad

El tren "La Trochita" hoy hace un viaje mucho más corto que aquel recorrido inaugural: inicia en la estación de Esquel y termina en Nahuel Pan, un paraje rural ubicada en el Departamento Futaleufú. Los guías de turismo que trabajan en el tren recomiendan llegar con una hora de antelación a la salida, ya que en la estación de Esquel hay una exposición permanente con elementos históricos del ferrocarril.

"La Trochita" cuenta con una cafetería dentro de uno de sus vagones para que los pasajeros puedan disfrutar de un café o de algo de comer mientras viajan y escuchan los relatos de los guías.

Al llegar a la estación Nahuel Pan, los visitantes se encontrarán con el Museo de Culturas Originarias Tehuelche-Mapuche y el Paseo de Artesanos donde podrán admirar o comprar alguna de las artesanías fabricadas por la comunidad originaria que habita en el lugar. La parada en este paraje rural es de 45 minutos.

Cuánto dura el viaje y dónde se pueden comprar los pasajes del Viejo Expreso Patagónico

El viaje de "La Trochita" dura exactamente 3 horas y tiene un total de 19 kilómetros con 49 curvas. Uno de los rincones favoritos de los turistas es "La Curva del Huevo", ya que desde allí se pueden obtener panorámicas únicas de la estepa patagónica.

Los boletos se pueden comprar en la página oficial de La Trochita y tienen un valor de $78.000 para residentes mayores de edad, aunque hay descuentos para menores y jubilados. El valor para los turistas extranjeros es de $136.000. El Viejo Expreso Patagónico sale todos los sábados del mes en el horario de las 10:00h.