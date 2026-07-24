Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión de Estados Unidos, recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina en 2026 y alertó sobre el desafío electoral de 2027, cuando se lleven a cabo las elecciones presidenciales.

El informe del banco trató sobre las previsiones económicas para la región de Latinoamérica. En concreto, sobre el país proyectó una corrección en el crecimiento anual: pasó de 3% a 2,7% para el Producto Interno Bruto (PIB), como consecuencia de la contracción de la actividad que esperan para el segundo semestre del año.

“La economía se está expandiendo a un ritmo moderado”, precisaron en su informe, recordando que la expansión del PIB en el primer trimestre de 2026 fue de 0,7%.

En materia inflacionaria, Goldman Sachs reconoció el proceso de desinflación y afirmó que ya comenzó a consolidarse. El último dato oficial quebró la barrera del 2% en junio. Sin embargo, para la inflación interanual, los expertos consideran que todavía sigue siendo elevada, dado que en el sexto mes se ubicó en 33,5%.

Hacia adelante, el banco norteamericano proyectó una inflación a la baja para que cierre el año por debajo de 30%, en torno al 29%.

Elecciones 2027: qué dice Goldman Sachs

“Seguimos considerando que la Argentina está en el camino correcto en términos de política macroeconómica”, señaló el banco, aunque advirtió que “el margen para el error es estrecho” en referencia a los desafíos políticos y sociales que deberá enfrentar el Gobierno.

Respecto a la posible reelección de Javier Milei, el informe de Goldman Sachs detalla que, a medida que la recuperación económica vaya tomando forma —acompañada de la recuperación de salarios y el proceso de desinflación—, las chances de continuar en el mandato serán cada vez mayores.

El dólar cerró la semana al alza

El dólar oficial cerró este viernes en $ 1.470 para la compra y $ 1.520 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $ 10 respecto del cierre de ayer. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $ 1.470 y $ 1.520 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

El dólar blue se cotizó en $ 1.525 para la compra y $ 1.545 para la venta, con una baja de 0,33% en la jornada. En tanto, el tipo de cambio mayorista cerró en $ 1.497, con un alza de 0,5%, manteniéndose alejado del techo cambiario (actualmente en $ 1.836,23).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,9% hasta $ 1.533,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $ 1.595,8 (0,63%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) cerraron la semana en U$S 49.183 millones, al tiempo que compró U$S 345 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).