Viernes negro para Milei: el riesgo país vuelve a subir hasta los 445 puntos, cayeron bonos y también acciones

Los activos financieros argentinos operan con pérdidas este viernes, en una jornada marcada por un escenario internacional más adverso. En ese contexto, el riesgo país trepó hasta los 445 puntos básicos, con un incremento del 1,8%, y alcanzó su valor más elevado desde el 11 de junio, de acuerdo con las cotizaciones en tiempo real de Rava Bursátil.

El aumento del indicador que elabora JP Morgan se explica por la baja de los bonos soberanos, tanto Bonares como Globales, que registran retrocesos cercanos al 0,3% en promedio.

La debilidad también se refleja en la renta variable. El S&P Merval pierde alrededor de 0,7% y cotiza en torno a los 3,3 millones de puntos, mientras que los ADR de compañías argentinas que operan en Nueva York muestran mayoría de bajas. Entre las mayores caídas aparecen Satellogic (-6,3%), Banco Macro (-1,7%) y Loma Negra (-1,7%).

La crisis en Oriente Medio vuelve a presionar a los mercados

El deterioro de los activos de mercados emergentes responde, principalmente, al recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio. Las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible respuesta militar de gran escala contra Irán y los rebeldes hutíes, luego de los ataques a buques petroleros en el Mar Rojo, incrementaron la incertidumbre sobre el abastecimiento energético mundial.

En ese marco, el petróleo Brent se mantiene cerca de los U$S 96 por barril, después de haber superado momentáneamente la barrera de los U$S 100 en la rueda anterior. En el acumulado semanal, el crudo registra un avance superior al 9%.

Las tensiones en corredores estratégicos para el comercio internacional, como el **Estrecho de Ormuz** y **Bab el-Mandeb**, continúan alimentando la volatilidad de los mercados y elevando la percepción de riesgo entre los inversores.

Un contexto financiero más exigente

A la incertidumbre geopolítica se suma un escenario internacional más restrictivo desde el punto de vista financiero. La persistencia de tasas elevadas en Estados Unidos y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro fortalecen al dólar y reducen el apetito por activos considerados de mayor riesgo, como los de los países emergentes.

En ese contexto, los títulos públicos y las acciones argentinas vuelven a quedar bajo presión, mientras el riesgo país se aleja nuevamente de los mínimos alcanzados semanas atrás y refleja el renovado clima de cautela que domina a los mercados internacionales.

Estados Unidos aplicará aranceles en 60 países, incluída la Argentina

El gobierno de los Estados Unidos anunció que desde este viernes entrará en vigencia un nuevo esquema de aranceles para importaciones provenientes de 60 países, entre ellos la Argentina y la Unión Europea (UE), con tasas que irán del 10 al 12,6 por ciento.

La medida fue adoptada por la administración de Donald Trump como parte de una política destinada a sancionar a las economías que no adoptaron medidas suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue confirmada esta tarde por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), que informó la conclusión de una serie de investigaciones iniciadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada por Washington para responder a prácticas comerciales consideradas injustas.

Al respecto, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tiene como objetivo “corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora”.

El mandatario estadounidense estableció el actual arancel general del 10 por ciento, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara su anterior esquema de tarifas globales.

En consecuencia, los gravámenes comenzarán a regir desde este viernes 24 de julio, cuando expire el arancel global temporal del 10 por ciento, que el gobierno de Washington había establecido por un plazo máximo de 150 días.