La ESMA y el Mundial '78: la visita guiada que reconstruye la otra cara de la Copa del Mundo

Mientras millones de personas seguían con entusiasmo el Mundial de Fútbol de 1978, a pocas cuadras del estadio Monumental funcionaba uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la última dictadura cívico-militar. A 48 años de aquel torneo, el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) invita a revisitar esa historia a través de una propuesta especial que pone en diálogo el deporte, la memoria y los derechos humanos.

Los próximos viernes 24 y sábado 25 de julio, a las 15hs, se realizará la visita guiada "La ESMA y el Mundial '78", un recorrido abierto al público que busca reconstruir cómo convivieron el evento deportivo más importante del país y el terrorismo de Estado.

Durante la actividad se compartirán documentos históricos, testimonios y distintos relatos que permiten comprender el contexto en el que se desarrolló la Copa del Mundo, utilizada por la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla como una herramienta de proyección internacional y de propaganda mientras continuaban las desapariciones forzadas, la represión ilegal y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Uno de los momentos más significativos de la visita recupera la historia de Raúl Cubas, sobreviviente de la ESMA, quien durante su cautiverio fue obligado por sus represores a participar como periodista en una conferencia de prensa del entonces director técnico de la Selección Argentina, César Luis Menotti. Su testimonio es uno de los ejemplos que permiten comprender el funcionamiento del aparato represivo y las estrategias de ocultamiento desplegadas durante aquellos meses.

Cómo es la exposición "La ESMA y el Mundial 78"

El recorrido también propone reflexionar sobre el contraste entre la celebración deportiva que se vivía en las calles y la realidad que atravesaban cientos de personas secuestradas dentro de la ESMA, ubicada a apenas unas cuadras del estadio donde Argentina disputó varios partidos del certamen.

La actividad se desarrollará en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), ubicado en Av. del Libertador 8151, con entrada gratuita.

Desde hace años, investigadores e historiadores vienen analizando el impacto que tuvo el Mundial 1978 tanto en la construcción de la imagen internacional del régimen como en las denuncias impulsadas por organismos de derechos humanos. La visita busca acercar esas investigaciones al público general y generar un espacio para pensar el rol del deporte en la historia reciente argentina.

La actividad se desarrollará en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), ubicado en Av. del Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires, será gratuita, sin inscripción previa y abierta a toda la comunidad. Bajo el lema "Que la memoria siga girando", la propuesta invita a conocer una de las páginas más complejas de la historia argentina desde una perspectiva que une fútbol, memoria y derechos humanos.