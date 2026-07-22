No se conocen las causas: sorpresa por la muerte de una famosa actriz a los 35 años

Una reconocida actriz y modelo falleció a los 35 años por causas que aún no fueron informadas.

La ex Miss Universo Jamaica, LaToya Malcolm, falleció a los 35 años. La noticia fue confirmada el pasado 18 de julio a través de un comunicado publicado en las redes sociales por la organización del certamen. Sin embargo, hasta el momento, no trascendieron las causas de su muerte.

Los organizadores de Miss Universo Jamaica 2024 despidieron a la modelo con un conmovedor mensaje: “Nos entristece profundamente el fallecimiento de LaToya Malcolm, ex Miss Universo Jamaica, quien compitió con orgullo en el certamen de Miss Universo Jamaica 2024. Nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos”.

Horas más tarde, la actual Miss Universo Jamaica, Gabrielle Henry, también expresó su dolor por la noticia y le dedicó unas emotivas palabras: “Enterarme del fallecimiento de LaToya es una gran pérdida para su familia y la comunidad en general, Jamaica, su impacto siempre será recordado y su voz no será olvidada. Deseo a su familia mis más profundas condolencias. Que descanse en paz”.

El gran recorrido artístico de LaToya Malcolm

LaToya Malcolm fue una reconocida actriz y modelo nacida en Jamaica, cuya trayectoria estuvo marcada tanto por sus logros profesionales como por su compromiso con la comunidad. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue la coronación de Miss Jamaica Bikini International, un título que consiguió en medio de una difícil situación personal, ya que apenas unos meses antes había sufrido la pérdida de su padre.

Al recibir el reconocimiento, la modelo le dedicó unas tiernas palabras: “Mi querido padre, Sr. Malcolm, esta victoria es para ti. Tu única hija sigue llenándote de orgullo. Sé que me estás mirando desde el cielo”.

Además de su carrera en el mundo del espectáculo, Malcolm también fue ampliamente valorada por su compromiso social. A través del proyecto Transition, una iniciativa destinada a brindar capacitación, orientación y recursos a adolescentes, con el objetivo de ofrecerles nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo personal.