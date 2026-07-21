Solo para jubilados: el museo que ofrece visitas guiadas y talleres artísticos gratis

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de otra edición de "Historias compartidas" en el Museo Moderno. Se trata de un espacio que une una visita guiada y actividades artísticas totalmente gratis para los beneficiarios del Pase Cultural.

Cómo participar en las actividades artísticas gratis en el Museo Moderno

La próxima actividad será el miércoles 29 de julio a las 11.30 hs y ofrecerá una visita guiada en torno a la exposición “Océano interior” del Museo Moderno (San Juan 350), junto con un taller creativo y colectivo para los beneficiarios del Pase Cultural. La actividad especial durará dos horas y ofrecerá una instancia de experimentación donde se creará un diorama.

La propuesta tiene cupos limitados y los interesados pueden inscribirse a través del formulario online donde se deben completar los datos personales y si se quiere ir acompañado por una persona más. Por dudas o consultas, se puede enviar un mail al correo escribí a [email protected]

¿Cómo funciona el Pase Cultural de la Ciudad de Buenos Aires?

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno de la Ciudad que busca garantizar el acceso de personas mayores de 60 años a distintas actividades culturales. Se trata de una tarjeta física o virtual, denominada "Tarjeta Pase", que cuenta con saldo para utilizar en diferentes lugares adheridos durante seis meses.

Los beneficiarios pueden disfrutar de descuentos en entradas de cines, teatros, museos, librerías y centros culturales. La inscripción al programa porteño es muy simple y se puede hacer de manera virtual o presencial: