De la mano de Vaca Muerta, Argentina recupera una de las líneas ferroviarias en desuso

El Gobierno Nacional analiza reactivar el Tren Norpatagónico, un corredor de cargas que uniría Bahía Blanca con Añelo para fortalecer la logística de Vaca Muerta, la principal formación de hidrocarburos no convencionales del país y reducir la dependencia del transporte por camión.

La iniciativa contempla la modernización de 582 kilómetros de vías existentes y la construcción de otros 83 kilómetros de nuevo trazado hasta la localidad neuquina. El objetivo es crear un trazo capaz de transportar insumos, materiales y cargas vinculadas a la industria energética hasta el yacimiento, además de facilitar la salida de la producción hacia el puerto de Bahía Blanca.

El proyecto, conocido como Tren Norpatagónico, había sido presentado años atrás, pero quedó suspendido. Ahora volvió a ser evaluado por el Ejecutivo nacional como una alternativa para acompañar la expansión de la producción de petróleo y gas no convencional.

Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, la recuperación del corredor ferroviario permitiría mejorar la confiabilidad del transporte de cargas y disminuir la circulación de camiones en las rutas de la región.

¿Cómo es el plan para reactivar el Tren Norpatagónico?

La iniciativa prevé modernizar la red ferroviaria existente y construir el tramo final hasta Añelo, donde hoy no llegan las vías. De esa manera, el Tren Norpatagónico volvería a operar sobre un corredor que permaneció durante años sin actividad plena y pasaría a integrar uno de los principales ejes logísticos para la industria energética argentina.

Si el proyecto avanza, la recuperación de esta línea de cargas se sumará a otras obras destinadas a sostener la expansión de Vaca Muerta, una formación que concentra buena parte de las inversiones energéticas previstas para los próximos años y que continúa impulsando nuevos proyectos de infraestructura en la región.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo en distintas oportunidades que uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento del yacimiento es ampliar la infraestructura logística y de transporte.

El proyecto ferroviario también busca fortalecer la conexión con Bahía Blanca, uno de los principales polos energéticos y portuarios del país, desde donde se exportan productos vinculados al sector y se reciben insumos destinados a los desarrollos neuquinos.