A precio accesible y con sistema propio: cómo es el nuevo smartphone que le compite de frente a los gigantes tecnológicos

Fuente: GQ España.

El mercado de smartphones tiene dos dueños. Apple por arriba y Google por abajo, con Huawei tratando de abrirse camino con HarmonyOS en el medio. Jolla se presenta como la única opción europea construida sobre su propio sistema operativo, subrayando que, frente a iOS de Apple, Android de Google y HarmonyOS de Huawei, el nuevo Jolla Phone es el único smartphone independiente gracias a Sailfish OS, un sistema operativo completamente europeo que ofrece una alternativa para no enviar datos de los usuarios a los servidores de las grandes tecnológicas.

Por qué vuelve Jolla y cuál es su historia

La firma finlandesa se dio a conocer alrededor del año 2011, tras su creación por parte de algunos trabajadores de Nokia, y lanzó su propia línea de teléfonos móviles en 2012 con la intención de competir con Android. Sin embargo, la compañía se enfrentó a algunos problemas de financiación y en 2023 algunos miembros de la dirección se hicieron cargo de la firma. El nuevo lanzamiento llega tras años de desarrollo silencioso de Sailfish OS para clientes corporativos e institucionales, especialmente en Europa.

Qué tiene de especial el hardware

El Jolla Phone no es un equipo experimental de bajo rendimiento. Sus especificaciones apuntan a un perfil de gama media-alta:

Pantalla AMOLED de 6,36 pulgadas , Full HD+ con protección Gorilla Glass.

12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

y 256 GB de almacenamiento. Cámara principal de 50 MP y ultra gran angular de 13 MP.

y ultra gran angular de 13 MP. Conectividad 5G .

. Batería extraíble por el usuario , sin necesitar herramientas.

, sin necesitar herramientas. Interruptor físico de privacidad para cortar la cámara y el micrófono de forma mecánica, no solo por software.

para cortar la cámara y el micrófono de forma mecánica, no solo por software. Carcasa trasera intercambiable en distintos colores.

La gran pregunta: ¿funciona con mis apps?

Sailfish OS es compatible con muchas aplicaciones de Android mediante una capa de compatibilidad, sin necesidad de cuenta Google ni del AOSP. Esto significa que un usuario puede instalar la mayoría de sus apps favoritas mientras opera en un sistema Linux que no le pertenece a ninguna Big Tech. Sin embargo, no hay Google Play: las apps Android se instalan desde tiendas de terceros como F-Droid o mediante archivos APK directos, lo que requiere algo más de manejo técnico que en un Android convencional.

Precio y disponibilidad

El Jolla Phone ya ha superado los 10.000 pedidos anticipados desde diciembre de 2025. El precio varía según el momento de compra: el depósito para reservar es de 99 euros sobre un precio final que las distintas fuentes ubican entre 549 y 640 euros. El soporte garantizado es de más de 5 años con actualizaciones incrementales, sin la obsolescencia forzada que caracteriza a muchos modelos Android.

El blanco del Jolla Phone no es el usuario promedio: es el segmento que prioriza la soberanía digital, la privacidad real y la independencia de los ecosistemas cerrados, un nicho pequeño pero con poder de compra y convicción crecientes en Europa.