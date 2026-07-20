Reúne ruinas jesuíticas y una selva impresionante: el destino ideal para disfrutar en las vacaciones de invierno

Entre los múltiples destinos argentinos para hacer una escapada durante las vacaciones de invierno, hay un rincón con un clima atípico: Santa Ana. Se trata de un destino de Misiones que reúne ruinas jesuíticas y el aire templado de la selva.

Así es Santa Ana, el pueblo de Misiones con ruinas jesuíticas y un clima único

Ubicado en el departamento misionero de Candelaria, Santa Ana es un municipio que cuenta con un Patrimonio de la Humanidad: el Conjunto Jesuítico Guaraní. El sitio fue declarado patrimonio por la Unesco en 1984, pero fue fundado en 1633 y se encuentra a 2000 metros del acceso a la localidad.

Con los vestigios de lo que fueron muros de viviendas de ladrillos de adobes, las ruinas se encuentran cubiertas parcialmente por vegetación, pero conservan su historia y pueden reconocerse lo que fue la iglesia, la plaza, las casas y diferentes espacios de la antigua comunidad.

Santa Ana tiene las ruinas del el Conjunto Jesuítico Guaraní que es Patrimonio de la Humanidad

El rincón misionero es clave para una escapada de invierno porque el clima acompaña. Si bien puede haber entradas de aire frío y algunas heladas, el tiempo subtropical húmedo de Misiones suele llevar a que los inviernos sean templados y se pueda disfrutar de las vacaciones.

Además, entre las diferentes actividades para hacer, Santa Ana cuenta con el Parque Temático de la Cruz, ubicado sobre el cerro Santa Ana. Además de ser ideal para tomar fotos de la selva misionera, tiene distintos senderos perfectos para recorrer y caminar. El sitio cuenta con una gran cruz que se puede observar desde distintos puntos y espacios recreativos para quienes disfrutan del turismo religioso.

¿Cómo llegar a Santa Ana desde Posadas?

Llegar a Santa Ana desde el centro de Misiones es simple; puede hacerse en auto particular o, si no, con diferentes líneas de micro: