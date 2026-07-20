La estancia de más de un siglo ideal para un día de campo a minutos de CABA

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, una estancia fundada en el siglo XIX ofrece una propuesta que combina historia, gastronomía criolla y actividades rurales.

Se trata de Estancia "La Mimosa", ubicada en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, un establecimiento que conserva su casco histórico y abre sus puertas para quienes buscan una escapada de un día sin alejarse demasiado de la capital.

La historia de esta joya del turismo rural comenzó en 1869. Originalmente conocida como "La Marianne", el establecimiento atravesó distintos momentos clave de la historia regional. Durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871, la casona albergó durante tres meses a familias de la zona que buscaban resguardarse del avance de la enfermedad.

A comienzos del siglo XX, María Vélaz y su esposo, Eduardo Goyenechea, impulsaron una importante transformación del casco principal. Incorporaron jardines, forestación, un palomar y mejoras arquitectónicas que dieron al edificio una identidad donde conviven elementos coloniales, italianizantes y del estilo art nouveau. Con esas reformas también se consolidó el nombre "La Mimosa", que reemplazó a la denominación original.

Actualmente, el predio mantiene buena parte de ese patrimonio arquitectónico y paisajístico, con árboles centenarios, amplios parques y un histórico molino de viento que forman parte del recorrido de los visitantes.

Gastronomía criolla y actividades al aire libre, ¿qué hacer en la Estancia "La Mimosa"?

La propuesta de día de campo en "La Mimosa" comienza por la mañana con una recepción que incluye empanadas, vinos y bebidas sin alcohol. Luego, los visitantes pueden recorrer libremente el parque, realizar paseos en carruaje o a caballo y conocer distintos sectores del establecimiento.

El almuerzo está centrado en un tradicional asado criollo con distintos cortes de carne, ensaladas, postre y bebidas incluidas. Durante la tarde se presentan espectáculos de música y danzas folklóricas, demostraciones de malambo, boleadoras y destrezas gauchas, además de la tradicional corrida de sortijas.

El predio también alberga animales de granja como caballos, vacas, ovejas, cabras, ñandúes y más de 80 pavos reales que permanecen sueltos en distintos sectores de la estancia, uno de los atractivos más fotografiados por quienes la visitan. La jornada concluye con una merienda compuesta por pastelitos y mate cocido.

¿Cómo llegar a la Estancia "La Mimosa" desde CABA?

Estancia "La Mimosa" está ubicada sobre la Ruta Provincial 6, en el kilómetro 171,5, dentro del partido de Exaltación de la Cruz. El trayecto desde la Ciudad de Buenos Aires demanda alrededor de una hora en automóvil, lo que la convierte en una alternativa para realizar una escapada durante el fin de semana o en feriados.

La experiencia se desarrolla únicamente con reserva previa y el establecimiento organiza jornadas de día de campo durante gran parte del año.

Estancia "La Mimosa" | Contacto