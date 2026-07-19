Argentinos lloran derrota en final del Mundial ante España

Aficionados del seleccionado nacional argentino se reúnen en Buenos Aires tras derrota en la final del Mundial

Argentinos lamentaron la derrota en la final del Mundial ante España ‌el domingo, pero demostraron ‌orgullo por lo que mostró la selección nacional de fútbol durante el torneo.

España logró el triunfo 1-0 con un gol en la prórroga e impidió el sueño de la "albiceleste" de repetir la consagración de Qatar y conseguir su ​cuarta estrella en ⁠Estados Unidos.

"Esta selección, y más en este ‌Mundial, representa lo mejor de nosotros. Humildad, ⁠esfuerzo, coraje, unión, compromiso ⁠y solidaridad, los valores más importantes que creo que nos representan a los argentinos", dijo Maximiliano Flesler, ⁠de 53 años, de Buenos Aires.

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Apenas concluyó ​el encuentro, miles de argentinos ‌se reunieron alrededor del Obelisco, ‌un símbolo de Buenos Aires que es ⁠también un punto de encuentro para celebraciones populares. Escenas similares se repetían en todas las provincias del país.

“Me da mucha pena pero reconozco ​que (los ‌españoles) ganaron bien, jugaron mejor. Me cuesta reconocerlo, pero ganaron bien”, dijo Mario Ravazzola, un ingeniero jubilado, de 80 años.

El gobierno argentino dijo que en las próximas ⁠horas definirá las medidas que se implementarán para el recibimiento en Buenos Aires del equipo liderado por el astro Lionel Messi.

“En las buenas y en las malas, estamos con esta selección, mañana hay que recibirla por el mérito que tiene", dijo Mónica ‌Salazar, de 32 años, en una plaza en la ciudad de Buenos Aires. "Estoy triste y con ganas de llorar, pero esto es fútbol y somos subcampeones del mundo", agregó.

El director técnico Lionel Scaloni ‌dijo que los españoles jugaron mejor y agradeció a su equipo por lo que ha logrado.

"Me guardo en ‌el recuerdo ⁠lo que han hecho", dijo Scaloni en declaraciones televisivas.

"Fuimos grandes en la victoria ​y tenemos que ser grandes en la derrota", señaló.

Con información de Reuters