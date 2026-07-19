Lionel Scaloni tras la derrota de Argentina: "No se puede reprochar"

Lionel Scaloni habló tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026. "Cuesta un montón llegar hasta acá. Hay que darle una validez enorme", expresó en diálogo con Telefe. "Se puede jugar bien o mal, pero cuando dejás todo no se puede reprochar", aseguró esta tarde.

Scaloni expresó que sienten "tristeza", pero sabiendo que dejaron "todo". Aunque se pierda, "hay que levantarse otra vez". La Argentina salió segunda en el Mundial tras haber llegado a tiempo suplementario luego de haber resistido 90 minutos y con la expulsión de Enzo Fernández faltando 8 minutos para terminar el tiempo reglamentario.

Ferrán Torres fue el encargado de hacer el gol al minuto del segundo tiempo suplementario y le dio la victoria a España.

La palabra de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial 2026

"Cuesta un montón llegar hasta acá. Hay que darle una validez enorme. Agradecimiento es la única palabra que tengo. Se puede jugar bien o mal, pero cuando dejás todo no se puede reprochar", manifestó el DT argentino.

En esta línea, sostuvo: "Nos gustaría haber ganado. Cuando das todo es difícil reprochar algo".

"Tengo muchas cosas para decir de cómo llegamos hasta acá. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos llevaron a una nueva final", subrayó Scaloni.

De los últimos cuatro mundiales, la Selección Argentina disputó tres finales, perdiendo en Brasil 2014 contra Alemania y saliendo campeones en Qatar 2022.

"Somos grandes en la victoria y tenemos que serlo en la derrota. Demostramos que sabemos perder. El partido lo perdimos y eso lo asumimos, pero no por eso vamos a olvidar todo lo que hicimos para llegar hasta acá", cerró el director técnico de la Argentina.