Agradecimiento y orgullo: la respuesta de los argentinos a la Selección en el Obelisco.

La Selección Argentina perdió 1 a 0 contra su par de España este domingo 19 de julio y, a pesar de la derrota, el pueblo argentino le agradece a la Albiceleste en diferentes partes del mundo. Entre cantos, saltos y banderas, los hinchas se mantienen reunidos para reconocer el esfuerzo del combinado en lo que fue el último mundial de Lionel Messi.

El encuentro multitudinario principal se dio en el Obelisco, que ya varias horas antes del partido estaba preparado para recibir a los hinchas independientemente del resultado. Así como mostraron las transmisiones de televisión y las redes sociales, miles de personas se reunieron el el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para "agradecerle a la Selección" por el esfuerzo, por la pasión y por haber llevado por segunda edición consecutiva al país a una final del mundo.

En el resto del país, los hinchas también se reunieron en el Monumento a la Bandera, en Rosario, en Palermo y en los diversos municipios del conurbano bonaerense. En Mar del Plata también se escucharon bombos y flamearon banderas en agradecimiento. En Nueva York, los hinchas también celebraron en Times Square como así también aquellos argentinos que residen en España.