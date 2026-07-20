Día Internacional del Daiquiri: 2 recetas para preparar este trago clásico y exquisito

Bartender prepara un daiquiri. (Crédito de foto: Bestial)

Cada 19 de julio el mundo de la coctelería homenajea uno de sus mayores íconos: el daiquiri. Nacido a finales del siglo XIX en las playas de Cuba, este refrescante cóctel a base de ron, limón y azúcar conquistó desde playas caribeñas hasta las barras más sofisticadas del planeta, cautivando a figuras como Ernest Hemingway.

Hoy, su versatilidad lo mantiene más vivo que nunca. Lejos de estancarse en el molde tradicional, los bartenders reinventan su balance perfecto entre acidez y dulzor, incorporando texturas y frutas tropicales. Para sumarse a los festejos, dos reconocidas barras locales comparten sus exclusivas recetas para recrear la magia de este clásico en casa.

The Jack Sparrow: un giro tropical y especiado

Desde la barra de Bestial Fly Bar (@bestial.flybar) proponen una reversión exótica que rinde homenaje a la mística pirata, combinando la calidez del ron dorado con la frescura de la piña.

Ingredientes:

45 ml de Ron Dorado Havana Club

60 ml de néctar de piña (procedimiento abajo)

10 ml de syrup de caramelo

15 ml de jugo de limón

Para el néctar de piña: procesar ananá fresco, pelado y en cubos, con 15 g de azúcar y 20 ml de agua por cada 100 g de fruta. Llevar a hervor, retirar, enfriar y colar bien para eliminar fibras.

Procedimiento: colocar todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Batir enérgicamente hasta que se enfríe por completo, logrando una espuma consistente. Servir en un vaso grande (en Bestial usan uno con la forma del famoso personaje).

Daiquiri de frutos rojos. (Crédito de foto: Bilbao)

Daiquiri de frutos rojos: frescura frutal y textura

Para quienes prefieren el formato frozen, Leo Leyell, chef y encargado gastronómico de Bilbao (@bilbao_argentina), presenta una alternativa infalible y frutal.

Ingredientes:

1 ½ oz de ron

2 cucharadas de frutos rojos

1 cucharada de azúcar

1 oz de jugo de limón

Frutos rojos y sorbete para decorar

Procedimiento: la simpleza es la clave de esta versión. Se deben colocar todos los ingredientes en la licuadora junto con hielo. Licuar a potencia máxima hasta lograr una textura unificada y granizada. Finalmente, verter el contenido en una copa típica de licuado o milkshake, decorar con frutos rojos frescos en la superficie y acompañar con un sorbete. Una opción ideal para combatir el invierno con el mejor sabor del verano.