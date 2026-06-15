Día del Gin: 6 lugares de Buenos Aires para los fanáticos del gin

Buenos Aires ofrece varias propuestas para celebrar con gin. (Crédito de foto: La Capitana)

El 13 de junio se celebra el Día Mundial del Gin, una fecha que encuentra a la Ciudad de Buenos Aires en plena ebullición coctelera. Para rendirle homenaje a este destilado tan versátil, recomendamos algunas propuestas únicas que van desde ingeniosas reversiones de autor hasta clásicos infalibles. A través de recetas innovadoras, ingredientes frescos y barras de alta gama, diversos espacios gastronómicos elevan la experiencia de tomar un gin y consolidan a la ciudad como un faro de la coctelería contemporánea.

Seis paradas en CABA para brindar con gin

CIMA (Guatemala 4701, Palermo): el exclusivo rooftop bar de ORNO que ofrece coctelería sofisticada a cargo de la head bartender Flavia Arroyo. Se destacan opciones creativas como el Ginto de Saúco (con gin Gordon's) y el intenso Tomatini Recargado , que incorpora un macerado de tomates y especias.

Hierro Bodegón (Fitz Roy 1722, Palermo): una barra curada por Santiago Lambardi, el local utiliza Restinga London Dry Gin para reversionar clásicos. Entre sus creaciones sobresalen el Hierroni (un Negroni con limoncello), el aromático Basil Smash y el refrescante cóctel Brujita , que suma sidra.

Tokyo Club (Av. Costanera Rafael Obligado 6666): un espacio que fusiona música electrónica y estética asiática. Su propuesta resalta etiquetas internacionales de gin en mezclas como el Tokyo Royale (Tanqueray Royale, licor de violetas y limón), además de ofrecer botellas premium para los amantes de perfiles secos.

El gin es una de las bebidas más famosas de la coctelería. (Crédito de foto: Sendero Costanera)

La Capitana (Guardia Vieja 4446, Almagro): ambientado en la Buenos Aires de mediados del siglo XX con un homenaje a Eva Perón, combina cocina porteña con tragos patrios. Junto al Gin Tonic tradicional, se lucen opciones de autor como El Restaurador y No Me Olvides , elaborados con el nacional Gin Athos .

Del Río Cantina (Saavedra y Villa Urquiza): con manteles cuadriculados y espíritu barrial, la coctelería se adapta a un clima relajado de inspiración italiana. Aquí el destilado se disfruta en preparaciones frescas como el Lunes Rosado (con Lunfa Rosado) o el exótico y frutal Coco Italiano .

Sendero Costanera (Av. Rafael Obligado 6600): ubicado frente al río, ofrece una atmósfera ideal para extender la noche. Su sofisticada carta presenta combinaciones de autor sobresalientes como el místico Nikko Kaido (con lychee y piña) y el dulce Sendero Fall, que lleva naranja, manzanilla y miel.

Un día para celebrar al gin

Esta celebración global nació gracias a la iniciativa del reconocido escritor especializado y bloguero escocés Neil Houston, quien en el año 2009 propuso establecer este día festivo con el simple objetivo de reunir a los amigos para beber gin. La idea rápidamente sumó adeptos en todo el planeta, transformándose en el pretexto anual perfecto para descubrir nuevas etiquetas botánicas, revalorizar el trabajo de los bartenders y disfrutar de las infinitas posibilidades que ofrece este icónico destilado.