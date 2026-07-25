La justicia de Brasil y el PT le respondieron a Milei: "No está a la altura"

Javier Milei viajó a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro y participó de un acto de campaña en el que insultó al presidente Luiz Inacio Lula Da Silva y al juez Alexandre de Moraes. Tras estas agresiones, el presidente del principal tribunal brasileño y el titular del Partido de los Trabajadores (PT) respondieron con críticas al mandatario argentino.

"Se trata de una referencia irrespetuosa a un magistrado de la más alta corte del país, realizada en suelo brasileño, por un acto jurisdiccional practicado conforme a la Constitución y a las leyes de la República Federativa de Brasil", afirmó el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luiz Edson Fachin.

Durante su intervención ante cientos de simpatizantes de la derecha reunidos en el estadio Pacaembu, el presidente argentino calificó de "basura calva" a De Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro, padre del actual candidato, a 27 años de prisión por golpismo. Milei lo culpó por no permitirle ver a su "amigo", a quien definió como "injustamente encarcelado".

Fachin "deploró" las declaraciones de Milei que calificó de "incompatibles" con la civilidad que debe caracterizarse entre los Estados, al tiempo que reafirmó la independencia del Poder Judicial brasileño.

Por otra parte, el titular del PT, Edhino Silva, señaló a través de su cuenta de X que " es inaceptable que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa".

Esto, en referencia a que, en el acto en Pacaembú, Milei afirmó que "en Brasil tienen el 'riesgo Lula', que se ve reflejado en el mercado accionario", para luego denunciar a los "zurdos de mierda" y tildar al presidente de Brasil de "ladrón".

Silva, que preside el partido que lidera Lula Da Silva, sostuvo que "no sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte de esta manera" ya que "existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta"

"El actual inquilino de la Casa Rosada habría aprovechado mejor su tiempo y los recursos de los contribuyentes argentinos si hubiera dedicado este día a trabajar y resolver los problemas de su país", lanzó, en un mensaje titulado "Brasil es un país democrático y soberano".

Y concluyó: "Lamentamos lo sucedido a Argentina, un país amigo de Brasil y con un pueblo excepcional".