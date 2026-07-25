El Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía en todo el país para encontrar a una menor de 17 años desaparecida en la ciudad de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Se trata de la adolescente Iara Ayelén Duprat, alias "Kiara", de quien no se sabe nada desde la tarde de este viernes. Su desaparición fue denunciada ante la Comisaría de la Mujer y el Menor.

La Policía de Corrientes informó la búsqueda de la joven y el Ministerio de Seguridad inició el protocolo a nivel nacional para dar con la menor. Es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez blanca, cabello corto hasta los hombros de color negro azulado y ojos verdes, según se detalló.

También tiene un tatuaje en una de sus manos con la inscripción "DALIL" y mariposas, otro tatuaje en las costillas con la inscripción "MAURICIO" y un tercer tatuaje con la inscripción "BRYAN".

Al momento de ser vista por última vez este viernes 24 de julio, la joven vestía un pantalón tipo jogging de color negro, un buzo blanco con mangas beige y negras. También llevaba una mochila con prendas de vestir en su interior.

Mientras avanza el operativo de búsqueda, la Policía pidió que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la adolescente se comunique con la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá al 3794-504628, con la dependencia policial más cercana o a las líneas de emergencia 911 (Capital) y 101 (interior provincial).

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación recordó que también se encuentra habilitada la línea 134, un canal gratuito, anónimo y disponible las 24 horas para recibir información.

Qué es la Alerta Sofía

Se trata de un protocolo activado por el Ministerio de Seguridad para coordinar la búsqueda y localización de niños y adolescentes desaparecidos. El objetivo es que diferentes entidades públicas y privadas, los medios de comunicación y la sociedad se unan para encontrar a personas que podrían estar en una situación de alto riesgo.

Así, la sociedad difunde masivamente la imagen e información del niño, niña o adolescente desaparecido, ya sea en medios de comunicación, redes sociales, y hasta afiches para dar con su paradero. Mientras que se activan protocolos de búsqueda de personas perdidas para que puedan regresar a su hogar.

La Alerta Sofía debe solicitarla una autoridad judicial a cargo de la investigación y se utiliza en casos donde la persona desaparecida es menor de edad, es decir, no haya cumplido los 18 años. Se considera que la persona está en "Alto Riesgo Inminente" cuando:

Han pasado menos de 72 horas de la desaparición

Cuando hay adultos relacionados con su desaparición

La persona desaparecida tiene una discapacidad

Ha pasado una situación atípica

Hay un contexto de violencia

El niño o adolescente necesite ciertos medicamentos

La Alerta Sofía se creó en 2019 a raíz del caso de Sofía Herrera, la niña de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.