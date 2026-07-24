El cantor Fernández destacó el método socrático y las preguntas incómodas de Discépolo.

El tango y la cultura popular volvieron a vibrar tras una contundente intervención analítica de Guillermo Fernández. A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, el destacado intérprete abordó la figura de Enrique Santos Discépolo desde una perspectiva tan poética como filosófica, desmenuzando la profundidad ideológica de sus letras y el costo personal que le significó cuestionar al poder de su época.

"Discépolo en sus tangos se estaba embarcando en la búsqueda de una nueva síntesis filosófica que pudiera abordar los desafíos espirituales, ético-sociales y religiosos de su tiempo. Era muy crítico de esa realidad vapuleada por la crueldad de la vida misma, porque no comprendía el origen del odio y la ausencia de empatía en la sociedad de la época, pero a la vez defendía la dimensión espiritual y la existencia de Dios", comenzó reflexionando Fernández.

En su análisis, el cantor remarcó que el universo poético del creador de Cambalache y Yira, yira trascendió las etiquetas superficiales de la época para interpelar la conciencia colectiva: "Su análisis poético reflejaba un intento por trascender las limitaciones de los sistemas y ofrecer una visión más profunda de la realidad humana. Era católico, pero a la vez manejaba un pensamiento socrático impresionante. Sin preguntarse por qué, para Discépolo la vida no tendría sentido. Su forma de escribir los tangos no consistía en respuestas fáciles, justamente en hacer preguntas incómodas que revelaban contradicciones escondidas en la certeza de las personas", subrayó Fernández.

Para ejemplificar la vigencia y potencia de ese cuestionamiento, repasó versos icónicos del poeta: “¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste?”; “¿por qué me enseñaron a amar si al amarte mataba mi amor?” o “yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo”.

Según Fernández, esa búsqueda constante generó incomodidad en las estructuras dominantes: "Su insistencia en cuestionarlo todo, en estimular la reflexión, amenazaba el confort y la estabilidad del poder que, ya en la década del 30, buscaba el apagón del pensamiento crítico y la cooptación de neuronas. Fue mucho más fácil atacarlo por su relato triste, por su ideología, por ser un nostálgico antiguo y depresivo, que por su pensamiento profundo y reflexivo".

Guillermo Fernández rescató la emblemática frase de un tango con la que Discépolo solía definirse: "Soy una pregunta empecinada".

"Soy una pregunta empecinada": la condena a una muerte silenciosa

Hacia el cierre de su mensaje, Guillermo Fernández rescató la emblemática frase con la que Discépolo solía definirse —"Soy una pregunta empecinada"— y explicó cómo el pensamiento crítico se transformó en su mayor herramienta y, al mismo tiempo, en su condena.

"Discépolo reconocía que con el relato de una mente educada e instigada por la conciencia de la realidad, la capacidad de analizar argumentos para confrontar evidencias, el dudar de las ilusiones falsas que vendían los medios de la época, poder liberarse de aquellos discursos superficiales y egoístas, le estaba aportando a la sociedad la posibilidad de sobrellevar una vida más plena", argumentó.

Conmovido, el artista trazó una analogía histórica sobre el trágico final del gran poeta tanguero: "El resultado, al igual que Sócrates, fue condenado a una muerte silenciosa. Discépolo pagó con su vida el haber elegido pensar libremente, por invitar a reflexionar, buscando lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, con el corazón que dio, masacrado por el odio y la ignorancia, pagando el precio del castigo que uno entrega vacío de llorar tanta traición".