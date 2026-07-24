El loop de la deuda familiar: créditos de billeteras virtuales para pagarle a los bancos

El endeudamiento de las familias y los altos niveles de morosidad forman parte de una cadena cada vez más compleja de loops. Los trabajadores y trabajadoras tienen que endeudarse con las billeteras virtuales para pagar los préstamos con los bancos. El ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del BCRA, Santiago Bausili y el propio Javier Milei miran esta burbuja financiera de costado sin atisbos de querer resolverla.

El último informe sobre bancos publicado por la autoridad monetaria volvió a registrar un alza de la morosidad de los préstamos familiares con el 12,8%. Esto da cuenta de un salto de 0,7 puntos porcentuales en la comparación mensual y un poco más de 8 puntos en la comparación interanual. En el desagregado, los préstamos personales tienen una morosidad del 15,9% y los pagos con tarjetas de crédito presentan retrasos del 13,1%.

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El estrangulamiento crediticio de las familias se percibe en otro indicador del Banco Central. Durante el quinto mes del año, cayeron nuevamente los préstamos personales destinados al consumo, en torno al 1,1% real, según lo informado por el BCRA.

Las autoridades del BCRA miran para otro lado. Desde su perspectiva, la morosidad ya entró en una suerte de velocidad crucero “manejable” por los fundamentals de la política monetaria. “En los últimos meses, el ritmo de deterioro de este segmento de las financiaciones exhibió cierta moderación, en el marco de una desaceleración gradual del crecimiento real de la cartera irregular”, indicó la entidad conducida por Bausilli.

En tanto, las familias que no llegan a fin de mes –no hace falta que lo diga Messi para que Caputo lo sepa– como consecuencia de los magros ingresos laborales, con las tarjetas hasta el cuello y sin capacidad de exprimir más a sus bancos, terminan siendo exprimidas crediticiamente por las billeteras virtuales. Si esto no es una burbuja financiera a punto de estallar… ¿cómo podría llamarse la película?

Las burbujas hacen pum

De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado en base a los datos de la Central de Deudores, la cantidad total de morosos sumó 5,8 millones de personas.

“La mayoría se concentra en las billeteras virtuales, que explicaron por sí solas 3,4 millones (más de la mitad del total). Por su parte, los deudores solamente con bancos representaron 1,3 millones y los que mantienen deudas irregulares con ambos tipos de entidades alcanzaron 1,1 millones”, indicaron.

En la comparación con febrero de 2024, el punto cero para el descalabro en la morosidad (¿alguna coincidencia con el inicio del programa de miseria planificada de Milei?), surge que la cantidad de deudores morosos totales casi se duplicó, pasó de 3,3 millones a 5,8 millones (+76,0%).

“Esta dinámica es explicada principalmente la cantidad de morosos exclusivos tanto de bancos, que pasaron de 0,6 a 1,3 millones (+104,3%), como con billeteras virtuales, que saltaron de 1,5 a 3,4 millones (+129,6%)”, agregaron desde el CEPA.

¿Qué está ocurriendo entre los bancos y las billeteras virtuales?

Al comparar el mes de mayo con el mes de abril, se observó que los bancos dejaron de otorgar nuevos préstamos (por eso la caída reflejada en el Informe sobre Bancos del BCRA) y las billeteras virtuales ocuparon ese lugar.

“Este fenómeno se registró tanto en los montos otorgados como en la cantidad de deudores en situación 1 (normal). En pesos constantes de mayo de 2026, las entidades bancarias achicaron los créditos en esta condición en $3,37 billones, mientras que las billeteras virtuales los incrementaron en $3,40 billones. En paralelo, los deudores bancarios en situación 1 se redujeron en 594.395 personas, al mismo tiempo que los de las billeteras virtuales aumentaron en 610.346”, explicaron desde el CEPA.

Este cambio de financista para las familias ocurre porque “los deudores bancarios están cancelando deudas con préstamos de billeteras virtuales, a la par de verse imposibilitados de seguir endeudándose con los bancos (por la reticencia de los bancos a prestar en un contexto de morosidad elevada)”. Las burbujas, en algún momento, hacen pum.

“El grueso de los créditos irregulares se concentra en la situación 4 (con alto riesgo de insolvencia), acumulando un total de $6,66 billones. Este volumen se distribuye en $4,9 billones dentro del sistema bancario (73,7%) y $1,75 billones en las billeteras virtuales (26,3%). El grueso de los préstamos en situación 5 (irrecuperable) se encuentra en manos de las billeteras virtuales. En todo el sistema, los créditos bajo en esta situación alcanzan los $3,45 billones”, puede leerse en el informe del CEPA.

Las entidades financieras con las mayores ratios de morosidad son el Banco Galicia (11,5% del stock irregular total), seguido por el Banco Nación (10,3%), Banco Santander (9,8%), Tarjeta Naranja (8,6%), Banco de la Provincia de Buenos Aires (7,7%), y el BBVA (5,7%).

Por otro lado, instituciones como Carrefour Banco, Ualá, o Banco Columbia (24,1%) evidencian niveles de irregularidad superiores al 20%. Es decir, más de uno de cada cinco pesos prestados se encuentra en mora.