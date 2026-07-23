Eduardo Coudet puede sumar un nuevo refuerzo.

River Plate sigue muy activo en el mercado de pases y afrontará el segundo semestre del 2026 con una fuerte renovación en su plantel. Después de prescindir de un grupo importante de futbolistas y realizar incorporaciones de jerarquía para sumar al equipo que dirige técnicamente Eduardo Coudet, el 'Millonario' inició conversaciones para concretar el regreso de Esequiel Barco. El nombre del mediocampista con pasado en Independiente comenzó a tomar fuerza después de que se cayera definitivamente la posibilidad de incorporar a Thiago Almada, cuyo futuro posiblemente sea en Flamengo de Brasil.

El entrenador considera que el plantel necesita uno o dos volantes con las características de Barco; en ese contexto, la alternativa de Álvaro Montoro, de Botafogo, no terminó de convencer en Núñez, por lo que el club avanzó con el interés por el futbolista del Spartak Moscú. Por el momento no trascendieron las condiciones económicas de una eventual negociación, aunque se sabe que el club ruso pretende más de cinco millones de dólares por la mitad del pase.

Qué se sabe del posible regreso de Barco a River Plate

El volante de 27 años fue transferido al Spartak Moscú en 2024 por una operación cercana a los 16 millones de dólares. Desde su llegada al fútbol ruso disputó 74 partidos, convirtió 22 goles, dio 18 asistencias y conquistó la Copa de Rusia a fines de mayo tras vencer al Krasnodar por 4 a 3 en la tanda de penales, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo regular; durante el partido asistió a Pablo Solari, su compatriota y ex compañero en el cuadro de Núñez, para abrir el marcador.

El mediocampista tiene intenciones de regresar al fútbol argentino: el mes pasado incluso estuvo cerca de volver a Independiente, aunque el monto que pretende obtener el club europeo por su ficha terminó frustrando esa posibilidad. Además, Barco también fue ofrecido a Boca, pero el 'Xeneize', después de evaluar la posibilidad de incorporarlo, nunca abrió negociaciones y finalmente descartó avanzar en su fichaje.

Esequiel Barco suena como posible refuerzo de River en este mercado de pases.

Con 127 partidos disputados con la camiseta de River, Barco podría convertirse en el sexto refuerzo del equipo. Hasta el momento, el club ya incorporó a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Giovanni González. Mientras tanto, la dirigencia presidida por Stéfano Di Carlo continúa activa en el mercado de pases e intenta destrabar también la llegada de Ángel Correa desde Tigres de México.

Cuándo debuta River en el Torneo Clausura 2026

Tras el duro golpe sufrido frente a Aldosivi en Copa Argentina, el conjunto de Núñez ya piensa en su estreno en el Torneo Clausura: el próximo sábado 25 de julio, desde las 19:15, recibirá a Barracas Central en el Estadio Monumental. Estos primeros encuentros en el ámbito local servirán como preparación para otro de los grandes objetivos del semestre, cuando dispute los octavos de final de la Copa Sudamericana. En esta instancia se enfrentará al ganador de la serie entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela.

El presente de River y el equipo que piensa Coudet

River comenzará el Clausura con la necesidad de ofrecer una rápida reacción después de la inesperada eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi. La derrota significó un duro golpe para el equipo de Núñez, que perdió una de las vías de clasificación a la Copa Libertadores 2027 y recibió fuertes autocríticas por parte de Eduardo Coudet, quien calificó aquella actuación como un "papelón".

Sin embargo, el entrenador no podrá estar en el banco durante la primera fecha del campeonato debido a una suspensión pendiente. Y para este partido, piensa un once que saldría con Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Mauro Arambarri, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré o Lucas Beltrán.