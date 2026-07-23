La Ratonera llega a Buenos Aires: el policial de Agatha Christie que desconcierta al mundo desde hace más de 70 años

Agatha Christie, autora de la obra La Ratonera.

Uno de los mayores clásicos del teatro policial volverá a subir a escena en la Argentina. A partir de septiembre, La Ratonera, la obra más emblemática de Agatha Christie, desembarcará en el Teatro Liceo con una nueva producción encabezada por un destacado elenco y la dirección de Manuel González Gil.

La puesta reunirá a Carlos Belloso, Ludovico Di Santo, Romina Gaetani, Andrés Gil, Walter Quiroz, Carlos Santamaría y Malena Solda, mientras que Betiana Blum tendrá una participación especial. La producción estará a cargo de Javier Faroni, Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé.

La historia gira en torno a un grupo de personas que queda aislado en una casa de huéspedes luego de un crimen. Sin posibilidad de abandonar el lugar y con un asesino que podría ser cualquiera de los presentes, los personajes comienzan a desconfiar unos de otros en una trama que mantiene el suspenso hasta el desenlace. Ese clima de incertidumbre, construido a partir de una sucesión de revelaciones y cambios de perspectiva, convirtió a la pieza en una referencia ineludible del género.

La historia de La Ratonera, la última representación en Buenos Aires y por qué es un clásico

El regreso de La Ratonera representa una nueva oportunidad para reencontrarse con una obra que marcó un antes y un después en la dramaturgia policial. Escrita por Agatha Christie, autora de novelas protagonizadas por personajes como Hércules Poirot y Miss Marple, la pieza debutó en Londres en 1952 y, con el paso del tiempo, se transformó en un fenómeno cultural. Su permanencia durante décadas en la cartelera del West End la convirtió en una de las producciones teatrales más exitosas y longevas de todos los tiempos.

Parte de su atractivo radica en una tradición que se mantiene desde hace generaciones: al finalizar cada función, el público es invitado a no revelar la identidad del asesino para que quienes asistan por primera vez puedan vivir la experiencia sin conocer el desenlace. Ese pacto entre artistas y espectadores ayudó a mantener intacto el misterio y consolidó el carácter casi legendario de la obra.

La última gran puesta porteña tuvo lugar en 2018, cuando una producción presentada en el Multitabarís Comafi reunió a un elenco integrado por Hugo Arana, María Rosa Fugazot, Gloria Carrá, Valentina Bassi, Fabián Mazzei, Guillermo Pfening, Walter Quiroz y Daniel Miglioranza. Aquella versión significó el regreso de la obra a la cartelera comercial y volvió a demostrar el fuerte vínculo que el público local mantiene con los grandes relatos de suspenso.

Ahora, siete años después de aquella producción, La Ratonera volverá a instalar el misterio en la avenida Corrientes con una renovada puesta. Con más de siete décadas de historia, el clásico de Agatha Christie continúa demostrando que una buena historia de intriga no pierde vigencia.