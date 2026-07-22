Gratis: cómo participar de la visita guiada en el Teatro Colón para infancias neurodivergentes

Gratis y en CABA: la visita guiada en el Teatro Colón para niños y niñas neurodivergentes (Foto: Teatro Colón)

Entre los diferentes planes en la ciudad de Buenos Aires para las vacaciones de invierno, el Teatro Colón llega con una propuesta amigable: una visita guiada para niños y niñas neurodivergentes. Se trata de la oportunidad de conocer uno de los sitios emblemáticos del país, totalmente gratis y con estímulos reducidos.

Así será la visita guiada amigable del Teatro Colón

La actividad se realizará el próximo viernes 24 de julio de 14 a 15 horas. La visita fue diseñada para niños y niñas de 6 años en adelante y ofrece lectura fácil para favorecer la comprensión y la participación de todas las personas, además del guía que acompaña todo el recorrido.

Además, durante el recorrido se generará un espacio con menor carga de estímulos, se incorporará una sala de distensión y se sumarán recursos accesibles, como materiales táctiles, un kit sensorial y apoyos anticipatorios a través de guiones sociales. Sin embargo, desde el Teatro Colón recuerdan que algunas de las salas son muy grandes y pueden tener eco, luces fuertes o lugares más oscuros.

Durante la visita se recorrerán el Foyer, la Sala Principal y el Salón Dorado. El objetivo es garantizar un espacio para explorar, habitar y disfrutar la cultura del Colón en familia y de otra manera, la propuesta entra en el marco de la iniciativa Teatro Colón Amigable.

¿Cómo adquirir las entradas gratuitas?

La actividad es completamente gratis, pero tiene cupos limitados. Los interesados pueden inscribirse previamente en la página oficial del Teatro Colón. Ante cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse directamente con la organización mediante el correo [email protected].

El recorrido está pensado para niños y niñas neurodivergentes de 6 años en adelante (Foto: Teatro Colón)

El próximo viernes los ingresos al Teatro Colón para la visita guiada serán por las puertas de: