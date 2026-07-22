Diego Latorre contó todo lo que sabe sobre las teorías de la Selección Argentina: "Falta poco"

Diego Latorre habló sobre las teorías que se tejieron sobre la Selección Argentina.

La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 ante España dejó un sabor amargo en toda la nación. Si bien La Scaloneta tuvo su debido reconocimiento al arribar a Ezeiza, con una caravana de gente que los siguió de cerca y los alentó en las malas, hay quienes todavía tratan de buscarle explicación a la caída tan abrupta.

Mientras que muchos se decantan por lo meramente futbolístico (que los ibéricos fueron implacables y dominaron el juego de principio a fin, sin más), otros empezaron a tejer teorías de las más disparatadas: desde una supuesta irrupción de "Chiqui" Tapia en el vestuario al mejor estilo Grondona en Italia 1990, hasta la idea de agentes del FBI queriendo detener al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

La tristeza de Lionel Messi tras perder la final del Mundial.

Una buena cantidad de personas salieron al cruce de estas confabulaciones, incluyendo a Diego Latorre, quien mediante una historia de Instagram dio su opinión al respecto.

¿Qué dijo Diego Latorre de las teorías?

"El delirio es total", suspiró, repasando muchas de las cosas que se dijeron: "Que Messi pateó afuera en el calentamiento, que esa arenga no sé qué, que el equipo no pateó al arco, que los jugadores no corrían, que se hizo echar, que los lesionados... El delirio es total".

Tras esto, señaló: "Sigan así, el tiempo es sabio". Además, advirtió que "los jugadores ya falta poco para que hablen", especialmente "Messi y los futbolistas". Seguido a ello, apuntó que "es ser mal perdedor no reconocer que hay otro equipo que jugó mejor y las cosas que han sucedido son propias de un partido de fútbol, nada más". Finalmente, sostuvo: "Lo otro es hacer volar la imaginación y agarrarse de ese tipo de cosas para justificarse, para quedarse satisfecho, para sentir que son todos contra nosotros. El tiempo es sabio, pone las cosas en su lugar".