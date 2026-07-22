La sala de espera se encuentra disponible de lunes a sábado (Foto: redes sociales).

La Terminal de Ómnibus de Retiro cuenta con una nueva propuesta de confort para sus pasajeros por un costo accesible. Se trata del Salón Terminal, un área exclusiva pensada para trabajar, descansar o relajarse antes de subirse al micro.

El espacio cuenta con conectividad, gastronomía y un área de juegos para los más chicos. Se encuentra a pocos metros de las plataformas de embarque y apunta a brindar mayor comodidad y privacidad a quienes desean comenzar su viaje.

La propuesta combina confort, tecnología y atención personalizada, sumando a las terminales de transporte de larga distancia a un nivel de servicio similar al que se encuentran en las salas VIP de los principales aeropuertos internacionales.

¿Dónde está la sala VIP de Retiro?

El nuevo espacio funciona dentro de la estación, sobre el Puente 1, entre las plataformas 14 y 15. Se encuentra abierto a pasajeros de cualquier empresa de transporte de larga distancia.

A diferencia de las salas VIP tradicionales, el acceso no depende de la categoría del pasaje ni de formar parte de un programa de beneficios. Sólo se necesita tener un pasaje de micro y pagar un ingreso por un máximo de tres horas.

Por la terminal de Retiro pasan miles de pasajeros con destino a distintos puntos de la Argentina y países limítrofes, por lo que contar con un espacio que permita descansar, realizar la espera y definir los últimos detalles es fundamental.

El espacio también cuenta con sillones, conexión WiFi de alta velocidad, enchufes para cargar celulares, notebooks y tablets, además de pantallas que informan las partidas y arribos de los servicios.

Además, uno de los sectores fue pensado para quienes precisan aprovechar el tiempo de espera para trabajar. Por lo que se podrá hacer coworking y participar de videollamadas.

También hay un playroom para las familias que viajan con chicos y los puedan entretener mientras esperan para subir al micro. Entre los servicios que se ofrecen hay baños exclusivos y cafetería.

¿Cuánto sale la sala VIP de Retiro?

El valor de la sala VIP es de $ 5000 por persona e incluye una permanencia de hasta tres horas. Los niños menores de 12 no abonan. El pago sólo puede realizarse con tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales mediante código QR.

Su horario de funcionamiento es de lunes a viernes de 6 a 23 horas y los sábados de 7 a 12. El servicio es poco habitual en las terminales de micros de larga distancia, por lo que Retiro sienta un antecedente que podría replicarse en todo el país.