La familia Roccuzzo lanza Raíces de Funes, un mega proyecto inmobiliario.

La familia de Antonela Roccuzzo impulsa un desarrollo inmobiliario y comercial de gran escala en la ciudad santafesina de Funes, bautizado como Raíces de Funes. Este proyecto contempla la transformación de un terreno histórico de cuatro hectáreas en un espacio multifuncional con propuestas comerciales, deportivas y de servicios.

El objetivo es convertir una de las esquinas más transitadas de Funes, en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la calle Almafuerte, en un nuevo polo urbano. Este punto estratégico destaca por su proximidad a barrios privados y su fácil acceso desde distintas zonas de la región, acompañando así el crecimiento residencial que experimenta la localidad en los últimos años.

El terreno donde se desarrollará el proyecto perteneció durante años a la emblemática propiedad conocida como “L’Alicia”. Tras un proceso de negociaciones, fue adquirido por familiares de Antonela Roccuzzo, dando inicio a la idea de darle un nuevo uso a este espacio y responder a la creciente demanda de servicios en una ciudad en plena expansión.

Raíces de Funes se enmarca dentro de una tendencia creciente en la ciudad: la reconversión de antiguas quintas en complejos que reúnen gastronomía, comercios, espacios recreativos y servicios para los vecinos. Esto apunta a evitar que los habitantes deban trasladarse a Rosario u otras ciudades cercanas para acceder a ciertos servicios.

Cómo será el desarrollo inmobiliario de la familia Roccuzzo

El plan maestro del emprendimiento incluye una amplia variedad de propuestas distribuidas en un mismo predio. Entre ellos, se destacan locales gastronómicos, espacios comerciales, un sector educativo, hotelería y servicios orientados tanto a residentes como a visitantes.

Uno de los puntos más atractivos será el área deportiva. El complejo contará con canchas de fútbol y pádel, además de dos canchas de tenis con césped natural, una característica poco habitual incluso en desarrollos premium de la región. Además, las construcciones ya existentes en el terreno, como una vivienda principal de tres dormitorios y una casa para huéspedes, serán incorporadas al diseño general para integrarse al funcionamiento del emprendimiento.

Los responsables del proyecto trabajan actualmente en la definición final del plan maestro, con la intención de que Raíces de Funes se convierta en un ecosistema donde convivan actividades comerciales, deportivas, gastronómicas y recreativas, consolidando así la presencia empresarial de la familia de Antonela en Santa Fe.

En la actualidad, Lionel Messi, Antonela y sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro) llegaron a Rosario para pasar unos días en familia tras el Mundial, antes de regresar a Estados Unidos, donde el capitán tiene compromisos con el Inter Miami.