Lejos de los lujos: así es la casa de Lionel Scaloni en Mallorca

La casa de Lionel Scaloni en Mallorca.

Después de convertirse en uno de los personajes más queridos de Argentina tras ganar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, Lionel Scaloni eligió un camino distinto al brillo y la exposición mediática. El entrenador vive una vida más bien tranquila y reservada en Mallorca, España, donde construyó un hogar junto a su familia.

Scaloni reside en Calviá, un municipio ubicado en el sudoeste de la isla, muy cerca de la playa El Toro y de uno de los puertos más modernos del Mediterráneo. Allí comparte su día a día con su esposa Elisa Montero, natural de Mallorca, y sus hijos Ian y Noah, en un ambiente que prioriza la privacidad y la calma.

Los detalles de la casa de Scaloni en Mallorca

La casa refleja el perfil bajo que caracteriza al DT. Aunque está situada en una zona privilegiada, no ostenta extravagancias ni detalles llamativos. Cuenta con una pileta grande, varias habitaciones, amplios ventanales que permiten disfrutar de las vistas al mar y un extenso solárium ideal para aprovechar el clima mediterráneo.

Además, la propiedad tiene una galería techada donde la familia suele relajarse y compartir momentos en calma. Las imágenes que se difundieron muestran un estilo sobrio y funcional, con pocos adornos y espacios abiertos que buscan la comodidad por encima de la decoración recargada.

Otras cuestiones que se destacan son que el hogar cuenta con un amplio jardín, parrilla y gimnasio, siempre manteniendo una estética sencilla y familiar que acompaña la personalidad de Scaloni.

El entrenador pasa cerca de la mitad del año en Mallorca y desde allí viaja con regularidad a Argentina para cumplir sus compromisos con la Selección nacional y visitar a su familia en Pujato, el pueblo santafesino donde nació, a unos 40 kilómetros de Rosario.

La casa funciona como un refugio entre Europa y Sudamérica, un lugar construido paso a paso junto a Elisa Montero, donde la privacidad y la vida cotidiana están por encima de cualquier símbolo de estatus o lujo. Este estilo de vida coincide con la imagen que Scaloni proyecta desde siempre: un líder tranquilo, reservado y alejado de los excesos.

A pesar de su éxito mundial, eligió mantener esa filosofía que lo acompaña desde sus comienzos. Más que una mansión ostentosa, el hogar en Mallorca representa para Scaloni el espacio donde baja las revoluciones, disfruta de su familia y se prepara para los próximos desafíos en su carrera como entrenador.